Avec un salaire dément même pour une journée, Lewis Hamilton va toucher un pactole chez Ferrari

Nouvelle saison et grosse nouveauté avec l'arrivée de la légende Lewis Hamilton chez Ferrari.

Après une fin d'année 2024 disputée sur la piste avec une Red Bull et un Max Verstappen moins dominateurs, malgré un 4e titre de champion du monde pour le Néerlandais, la saison 2025 de Formule 1 s'annonce grandiose. Des pilotes comme Lando Norris et Charles Leclerc devraient se battre pour le titre de meilleur pilote, tout comme McLaren et Ferrari qui veulent se battre pour le titre des constructeurs.

Mais cette année, sera surtout l'année de la grande première de Lewis Hamilton chez Ferrari. La légende anglaise, septuple champion du monde, passe en rouge dans l'un des plus gros transferts de l'histoire du sport. En fin de carrière, l'ancien pilote Mercedes ne vient pas pour faire de la figuration et compte bien ramener des victoires pour la Scuderia et pourquoi pas un titre - pilote ou constructeur - si les planètes sont parfaitement alignées.

En attendant, Lewis Hamilton va toucher un véritable pactole en signant chez Ferrari. Selon des estimations réalisées par Forbes sur les salaires de la F1, très difficiles à connaître dans le moindre détail, le numéro 44 va toucher environ 120 millions d'euros sur deux ans avec une année supplémentaire en option. 60 millions d'euros l'année, soit tout simplement 164 000 euros la journée.

Malgré une dernière saison délicate avec l'écurie Mercedes, Lewis Hamilton a donc eu droit à une grosse augmentation de salaire, car ce dernier était autour de 55 millions d'euros en 2024. Inutile de préciser qu'on parle du salaire contractuel en tant que pilote et pas de tous les bonus de performance autour du pilote (environ 2 millions d'euros), ni surtout des sponsorings.

Car lorsqu'on s'appelle Lewis Hamilton et qu'on est une légende du sport, les sponsors et les contrats affluent. Son salaire annuel serait donc plus proche des 100 000 millions d'euros si on ajoute tous les revenus.

Malgré les chiffres astronomiques avancés, le Britannique, contractuellement parlant, n'est pas le pilote de Formule 1 le mieux payé. Max Verstappen, désormais quadruple champion du monde, a un salaire de 75 millions d'euros annuel, bonus de performance compris.