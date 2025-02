Ce pilote de F1 a beau être le moins payé du circuit, son salaire est pourtant très conséquent

Le début de la saison de F1 approche. Si certains transferts ont fait sensation, un des protagonistes sort du lot.

Jamais une saison de Formule 1 n'aura été aussi attendue. Après le nouveau titre de champion du monde de Max Verstappen qui a rejoint une légende française, Alain Prost et ses quatre titres, l'année 2025 promet d'être spectaculaire avec McLaren qui est désormais le meilleur constructeur et Ferrari qui va aligner le duo alléchant Leclerc-Hamilton.

Chez les Français, l'année s'annonce également sous les meilleurs auspices avec trois pilotes sur la grille de départ : Esteban Ocon chez Haas dans un nouveau challenge, Pierre Gasly toujours chez Alpine et surtout un petit nouveau, le vice champion du monde F2, Isack Hadjar chez Racing Bulls, la petite soeur de l'écurie Red Bull.

Fort logiquement, le Français a le contrat le moins lucratif de la planète F1, très loin des 75 millions à l'année de Max Verstappen ou les 60 millions du septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Avec un contrat d'un an pour le moment, Isack Hadjar touchera tout de même environ 800 000 euros à l'année soit environ 66 000 euros par mois. Des chiffres qui ne sont qu'e des estimations car, avec certains bonus, son salaire pourrait atteindre un peu plus d'un million d'euros à l'année soit environ 100 000 euros par mois. Un salaire qui reste conséquent, même si Pierre Gasly ou encore Estaban Ocon, ses deux compatriotes, touchent respectivement 10 et 6 millions d'euros par an.

Rookie, Isack Hadjar qui bénéficie d'une grosse cote dans la famille Red Bull, devra tout de même faire ses preuves rapidement et jouer les premiers rôles dans son écurie à côté du Japonais Yuki Tsunoda. Juste au dessus, c'est la Red Bull de Max Verstappen qui aura un tout nouveau coéquipier cette année avec Liam Lawson. En cas de contre performance du Néo-Zélandais, associée à de bons résultats du Français, une promotion pourrait être envisageable en cours de saison...

En attendant, le Français aborde cette saison avec une vraie ambition et quelques inquiétudes tout de même. "Je veux piloter pour Red Bull, mais seulement si je suis assez bon, certainement pas avant. Cette année est une année d'apprentissage pour moi", a-t-il lancé avant le début de la saison.