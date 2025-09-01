Isack Hadjar sur le podium, son salaire est (très) loin des autres pilotes

Le Français, sur le podium du GP de F1 aux Pays-Bas dimanche 31 août, est loin d'être le mieux payé.

La saison de Formule 1 bat son plein et nous sommes déjà dans la seconde et dernière moitié du calendrier 2025. Après la manche aux Pays-Bas, Oscar Piastri semble bien parti pour remporter son premier titre de champion du monde, surtout après l'abandon de Lando Norris. Mais ce GP a surtout été marqué par le premier podium en carrière d'Isack Hadjar après seulement 15 courses.

Trois pilotes français sont sur la grille de départ cette année avec Esteban Ocon chez Haas qui semble être très à l'aise avec la structure, Pierre Gasly chez Alpine et dans le dur et donc le petit nouveau, le vice champion du monde F2 2024, Isack Hadjar chez Racing Bulls, la petite soeur de l'écurie Red Bull.

Et malgré des performances assez folles depuis le début de l'année, fort logiquement, le Français a le contrat le moins lucratif de la planète F1, très loin des 75 millions à l'année de Max Verstappen ou les 60 millions du septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Avec un contrat d'un an pour le moment, Isack Hadjar touchera tout de même environ 800 000 euros à l'année soit environ 66 000 euros par mois. Des chiffres qui ne sont qu'e des estimations car, avec certains bonus, son salaire pourrait atteindre un peu plus d'un million d'euros à l'année soit environ 100 000 euros par mois. Un salaire qui reste conséquent, même si Pierre Gasly ou encore Estaban Ocon, ses deux compatriotes, touchent respectivement 10 et 6 millions d'euros par an.

Rookie, Isack Hadjar qui bénéficie d'une grosse cote dans la famille Red Bull, a fait ses preuves rapidement et est extrêmement rapide. Et juste au dessus, c'est la Red Bull de Max Verstappen qui aura un tout nouveau coéquipier l'année prochaine. Si les performances continuent d'être au rendez-vous, une promotion pourrait être envisageable surtout que Yuki Tsunoda, pilote actuel Red Bull, n'est pas à la hauteur.