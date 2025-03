Une superstition proche de la folie : l'habitude de Cristiano Ronaldo dans le bus et l'avion effraie ses coéquipiers

Cristiano Ronaldo a des petits rituels dont il ne se passerait pour rien au monde.

Du haut de ses 40 ans en 2025, Cristiano Ronaldo continue d'impressionner le monde du sport par ses capacités physiques et son aura toujours aussi forte. Toujours engagé avec son club en Arabie Saoudite et la sélection portugaise, il vise même une dernière participation à la Coupe du monde, en 2026.

Mais qui dit grand champion, dit forcément petites habitudes et rituels spécifiques. On connait toutes et tous les petites habitudes de Rafael Nadal sur un court de tennis, on connait peut être un peu moins celles de Cristiano Ronaldo sur en en dehors de la pelouse. Et pourtant, certaines sont très étonnantes.

Lors de ses déplacements en bus ou en train, le Portugais a par exemple des habitudes qu'il ne faut surtout pas perturber. Dans le bus, l'ancienne légende du Real Madrid prend systématiquement les places du fond, toutes, sans exception, il ne faut pas s'amuser à s'asseoir à côté de lui car il vous le fera comprendre. Pour avoir ces places, le Portugais entre toujours en premier et sort du coup systématiquement en dernier. C'est sa règle.

Cristiano Ronaldo a une autre superstition dans le même genre, mais cette fois dans l'avion. Il prend d'ailleurs le contre pied du bus puisqu'il souhaite toujours sortir en première position de l'avion. Il prend d'ailleurs les premières places de l'appareil, contrairement au bus.

Et ça ne s'arrête pas là. Le Portugais a également des petits rituels avant les rencontres. Il laisse notamment ses crampons une vingtaine de minutes dans de l'eau chaude avant chaque match. Il rentre également sur la pelouse pour l'échauffement en réalisant un petit sprint histoire de se mettre en jambes, puis décoche une énorme frappe depuis l'entrée de la surface.

Vous pouvez vous moquer, mais sachez que les rituels sont très importants et pas que pour Cristiano Ronaldo. De façon générale, avoir des rituels est une façon de se rassurer, comme l'expliquent les sociologues. Une façon également de rationaliser notre vie au quotidien. "On a tous besoin de se créer des routines parce qu'elles nous libèrent d'avoir à prendre en permanence des petites décisions", a récemment expliqué Salvador Juan, un sociologue, pour Radio France.