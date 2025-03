C'est la grosse révolution cette saison en F1, un pilote français est concerné

Gros changement cette année en Formule 1 avec une petite révolution au sein d'une écurie. Et celle-ci concerne directement un pilote français.

La nouvelle saison de Formule 1 débute en mars, avec le premier Grand Prix en Australie le 16 mars. Après le titre de Verstappen chez les pilotes et McLaren chez les constructeurs, la nouvelle saison 2025 promet un gros spectacle avant un changement de réglementation en 2026.

Cette année, trois pilotes français seront sur la grille de départ, dont les désormais habitués Esteban Ocon et Pierre Gasly. L'un a changé d'écurie et d'univers en signant dans l'équipe américaine Haas, ancienne maison de Romain Grosjean. L'autre est toujours le fer de lance de l'écurie française Alpine. Un petit nouveau s'ajoute à cette grille : Isack Hadjar, vice champion du monde de F2 et pilote Racing Bulls.

Un gros changement va concerner un pilote français et c'est même une révolution dans le monde de la F1. Pour sa première année chez Haas, Esteban Ocon va avoir une femme comme ingénieure de course. Il s'agit de Laura Mueller, anciennement ingénieure performance pour l'écurie américaine.

Un choix assumé par l'écurie de F1 qui veut mettre en avant le travail des femmes en Formule 1. En 2023, Laura Mueller avait pris la parole pour dénoncer "la persistance de la culture misogyne dans les sports mécaniques" et certains comportements abusifs dont elle a pu être victime. "" Quand on demande aux femmes 'Quelle est la pire chose que vous ayez vécue dans le sport automobile ?', elles ne disent jamais la vérité. Parce que personne ne veut entendre la vérité."

"Si vous regardez le nombre de femmes que nous avons au bureau, c'est certainement plus qu'avant, mais je n'ai pas choisi Laura parce que c'est une femme", a expliqué de son côté le patron de Haas. "Nous ne nous soucions pas de la nationalité ou du genre, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous pouvez offrir, comment vous vous intégrez dans l'équipe, comment vous pouvez maximiser les performances. Et je pense que Laura est le bon choix."

Reste à savoir si la mayonnaise entre Laura Mueller et Esteban Ocon va prendre, car une relation de confiance entre le pilote et l'ingénieur(e) est indispensable pour avoir de bonnes performances. "Je pense qu'ils seront une force motrice et que leurs personnalités s'accordent. Quand elle voit un problème, elle creuse en profondeur et ne s'arrête pas à la première réponse", a expliqué Ayao Komatsu pour Motorsport.