Pour 10 euros par mois, vous pouvez suivre un cours avec Lewis Hamilton qui vous apprendra à devenir un "winner"

Oui, vous pouvez avoir un cours avec la légende de la Formule 1 Lewis Hamilton et apprendre la gagne avec lui. On vous explique tout.

Lewis Hamilton, c'est 7 titres de champion du monde de Formule 1, soit l'équivalent de la légende Michael Schumacher. Mais c'est aussi 105 victoires en carrière, un record, ou encore 202 podiums au total, là aussi un record. Bref, le Britannique est une légende de son sport et vous pouvez "apprendre" de lui.

Comme si le Britannique avait besoin de revenus complémentaires, il s'est lancé dans l'organisation de Master Class, histoire de transmettre son expérience et sa soif de victoire. Généreux, il apprend à ses élèves à devenir, comme lui, de véritables winners. Si la démarche peut prêter à sourire, Lewis Hamilton s'est vraiment investi dans le projet, en tournant notamment plusieurs vidéos.

Disponibles sur le site Masterclass.com, ces pastilles sont accessibles à travers un abonnement de 10 euros par mois. Au total, le champion de F1 prodigue ses bons conseils dans 12 vidéos, pour une durée totale de 2 heures et 12 minutes. Différentes thématiques sont abordées comme la préparation mentale, la préparation de son corps, etc.

Sachez que si vous voulez faire partager cette expérience avec vos amis ou proches, il est possible de prendre un abonnement un peu plus conséquent, à 16 euros par mois pour partager avec une autre personne, 20 euros pour amener jusqu'à 6 personnes. Autre avantage de ces abonnements un peu plus premium : vous pouvez suivre les vidéos sans vous connecter.

Le but d'une master class est bien évidemment d'inviter un spécialiste d'un sujet qui vous prodigue ses conseils pour réussir. Elle permet d'en apprendre plus sur son métier ou son expertise sur un point précis, et offre l'opportunité de poser toutes les questions inhérentes afin de partager un véritable retour d'expérience...

Seul gros défaut, même si l'idée est bonne : vous n'avez pas l'occasion d'échanger réellement avec Lewis Hamilton pour approfondir un sujet ou rebondir sur l'une de ses phrases. La méthode laisse donc un peu à désirer car vous payez pour écouter, pas forcément le but numéro 1 d'une master Class.