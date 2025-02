Ce sportif est quasi-inconnu en France, il gagne pourtant 70 millions d'euros par an

C'est l'un des sportifs les mieux payés de la planète avec des contrats de sponsoring record. Or, peu de monde le connaît en France.

C'est un phénomène de 29 ans qui pourrait bien entrer dans l'histoire du sport ces prochains jours. Or son nom reste peu connu du grand public en France, même de ceux qui suivent régulièrement l'actualité sportive. Seul le palmarès annuel de Forbes qui donne les salaires et revenus des sportifs les mieux payés de la planète permet de mettre un peu plus son nom en évidence. Du moins de ce côté de l'Atlantique...

Une minorité parvient toutefois à suivre ses exploits en France : les fans assidus (et matinaux) de la NFL, le prestigieux championnat US de football américain. Saviez-vous que malgré sa faible notoriété dans l'Hexagone, le quarterback des Chiefs de Kansas City fait partie des athlètes les mieux payés au monde ?

Patrick Mahomes promet d'être l'une des stars du Super Bowl 2025 qui se tient ce dimanche 10 février. Drafté en 10e position par les Chiefs en 2017 après une carrière universitaire remarquée, il s'est immédiatement imposé comme l'un des meilleurs à son poste, le prestigieux quarterback. Son contrat de 10 ans et 450 millions de dollars signé en 2020 est le plus important de l'histoire de la NFL en valeur totale. Il l'a bien rendu à sa franchise avec 3 Super Bowls remportés en 2020, 2023 et 2024, y ajoutant des titres de MVP de la finale et des sélections évidentes au match des stars, le Pro Bowl.

Patrick Mahomes n'est aujourd'hui plus le joueur le mieux payé de la NFL mais cela ne semble pas troubler le quarterback de Kansas City. "C'est génial pour le football, a-t-il récemment souligné à USA Today au sujet de la brusque inflation des salaires en NFL. Personnellement, je m'en sors plutôt bien". Une tranquillité compréhensible au vu de ses revenus publicitaires colossaux, les plus élevés de la NFL !

La star cumule ainsi les plus gros contrats de sponsoring, avec des marques comme Adidas, State Farm et Subway. Ses revenus hors-salaire sportifs étaient estimés à 25 millions de dollars en 2024 (22 millions d'euros) auxquels s'ajoutaient 56 millions de dollars (50 millions d'euros) de salaire. Soit un total de 72 millions d'euros sur l'année, des chiffres vertigineux dans une ligue en plein boom économique et qui le place parmi les sportifs les mieux rémunérés au monde.

Au total, selon Forbes, les 10 joueurs NFL les mieux payés devaient amasser 644 millions de dollars en 2024. Patrick Mahomes occupait la 2e place de ce classement. Le quarterback a toutefois fait des concessions, lui qui a accepté en 2023-2024 une restructuration de son salaire sur la durée du contrat pour permettre aux Chiefs de conserver ou attirer des joueurs susceptibles de l'aider à poursuivre sa domination. Ce dimanche, il tentera ainsi avec sa franchise de décrocher un 3e Super Bowl consécutif, une première dans l'histoire.