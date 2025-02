Que devient Bode Miller ? La légende du ski a tout gagné mais elle a vécu un drame après son retrait

S'il a tout gagné au cours de sa fabuleuse carrière, le champion américain de ski alpin a dû faire face à un terrible drame familial dont il s'est relevé avec courage.

Il n'est plus sur les pistes mais reste associé aux plus grands exploits du ski alpin américain. Cela tombe bien, le ski US va mieux, à un an des prochains Jeux Olympiques à Milan. Il semble même vivre un nouvel âge d'or, porté par les exploits de Mikaela Shiffrin, le retour tonitruant de Lindsey Vonn ou encore la victoire surprise de Breezy Johnson dans la descente féminine des Mondiaux à Saalbach le 8 février dernier.

Le nom de Bode Miller reste évidemment associé aux grands moments du ski des années 2000 et 2010. Vainqueur à six reprises d'un globe récompensant le vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin (trois fois en combiné, une fois en géant et deux fois en Super-G), et deux fois vainqueur du gros globe du classement général en 2005 et 2008, Bode Miller a dominé les pistes pendant près de deux décennies. Skieur complet, il est l'un des rares à s'être imposé dans les cinq disciplines, remportant notamment le titre olympique du combiné en 2010 à Vancouver et y ajouté cinq autres médailles olympiques. En décrochant le bronze du super-G à 36 ans lors des Jeux de Sotchi en 2014, il est même devenu le plus vieux médaillé olympique de l'histoire en ski alpin.

Bode Miller a finalement raccroché les skis en 2017, trois ans après d'ultimes JO où il avait ému la planète en rendant hommage à son frère snowboardeur, décédé l'année précédant les Jeux Olympiques de Sotchi. Fort d'une fortune de plusieurs millions de dollars amassés durant sa longue carrière et ses contrats d'ambassadeur de marques reconnues comme Head, l'Américain s'est tourné vers différentes activités lucratives, participant à la création ou au développement de plusieurs marques de vêtements ou de ski.

Son après-carrière a toutefois pris une tournure tragique en juin 2018. Alors que l'ancien skieur passe un moment en famille en Californie, sa fille Emmy, âgée de seulement 19 mois, echappe à la vigilance de ses proches et se noie accidentellement dans la piscine. Malgré l'intervention rapide des secours, la petite fille ne survit pas. Un drame qui a dévasté le champion et son épouse Morgan Beck, ex-joueuse de volley.

Depuis cette tragédie, le couple Miller s'est engagé dans la prévention des noyades infantiles, qui représentent la première cause de mortalité accidentelle chez les enfants de moins de 4 ans aux États-Unis. "Pas un instant ne passe sans que je prie pour avoir l'opportunité de revenir à ce jour-là et faire les choses différemment", a confié Morgan Miller-Beck lors d'une interview télévisée diffusée quelques mois après la tragédie. "Mais aujourd'hui, nous pouvons aider d'autres parents".

Quelques mois après le décès d'Emmy, le couple a accueilli un nouveau petit garçon, suivi de deux jumeaux en 2019 et d'une petite fille née en 2021. En parallèle, celui qui a trusté les podiums pendant tant d'années a développé de nouveaux projets professionnels. Fondateur d'une marque de skis et de vêtements techniques, il ést également régulièrement consultant pour Eurosport lors des grandes compétitions.