Cette légende du sport français a l'un des cœurs les plus lents du monde, son rythme cardiaque est choquant

Légende de son sport et même de l'olympisme, cet athlète français a l'un des cœurs les plus lents du monde. Un rythme cardiaque hors du commun.

Le cœur d'un athlète de haut niveau est différent du cœur d'une personne "lambda". Certains sportifs possèdent un mécanisme d'adaptation qui, lorsqu'il est habituellement poussé à des degrés d'intensité très élevés, réduit la fréquence des battements de cœur.

La logique veut que plus vous faites du sport et avez un entraînement important, plus votre cœur réagit différemment d'un coeur non entraîné. Or chez certains sportifs de très haut niveau, des particularités supplémentaires existent. Qu'un effort soit très faible ou très intense, les sportifs savent gérer et supporter toute une palette de sollicitations. Une légende française a d'ailleurs en la matière des capacités cardiaques très impressionnantes.

Star du biathlon mondial, Martin Fourcade a un cœur qui bat très, très, très lentement. Sur les réseaux sociaux il y a quelques années, le Français avait publié une capture d'écran avec son nombre de battements par minute, qui s'élevait à seulement 24 pulsations. Il s'agit de l'un des cœurs les plus lents du monde, "son don de super héros" comme il aime le dire.

Le rythme cardiaque de Martin Fourcade est en effet deux fois moins élevé qu'un coeur en très bonne santé qu'on situe généralement à 60 battements par minute au repos et jusqu'à 80 ou 100 BPM pour la moyenne "normale" des personnes en bonne santé. Un sportif de niveau correct peut descendre à 50 battements par minute au repos.

Pour trouver une équivalence et avoir même un chiffre encore plus lent, il faut aller voir du côté des apnéistes qui sont habitués à des conditions encore plus particulières. L'une des grandes stars, Stéphane Mifsud peut même arrêter de respirer pendant 11 minutes et avoir un cœur à 18 pulsations par minute !

Selon Philippe Chevalier, un cardiologue d'un service hospitalier de Lyon cité par Nordic Magazine, les personnes qui ont une fréquence basse sont ceux qui ont toujours une meilleure santé (sauf si anomalie cardiaque détectée). "Les animaux qui ont le rythme cardiaque le plus bas sont ceux qui vivent le plus longtemps", justifie même le cardiologue.

Certains médecins expliquent aussi qu'on peut faire baisser son rythme cardiaque assez facilement en pratiquant notamment des sports d'endurance. Une perte de poids ou l'arrêt de la cigarette pour ceux qui fument, peuvent aussi permettre une baisse significative des battements.