Le cadeau à 7 chiffres que va recevoir Ousmane Dembélé pour ses performances au PSG

L'attaquant du PSG et de l'équipe de France enchaîne les buts et va être récompensé.

Une transformation impressionnante. Ousmane Dembélé roule sur ses adversaires depuis le début du mois de janvier, en enchaînant les triplés et les doublés à quasiment toutes ses sorties. Avec plus de 25 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, il est même passé parmi les meilleurs en Europe.

Même les observateurs, souvent très critiques sur les performances du Français, s'étonnent de ce changement. Dans l'émission CBS Sports Golazo, Thierry Henry a fait un résumé très sincère de la situation et de cette évolution. "La façon dont il joue, presse, joue à beaucoup de postes... Avant il pouvait dribbler, passer n'importe qui facilement, mais après, quand il arrivait en un contre un, vous saviez qu'il allait rater (...). Nous sommes passés de 'est-ce que tu peux cadrer ?' au fait qu'il marque plein de buts. C'est tout simplement fou. Je suis heureux pour lui", a salué le champion du monde.

Et si ce changement venait d'une petite carotte placée juste devant le nez d'Ousmane Dembélé ? Il y a quelques semaines, à l'issue d'une belle performance lors du trophée des champions le 5 janvier (1-0 face à Monaco avec un but en toute fin de rencontre), le Français avait expliqué qu'il voulait marquer beaucoup de buts cette saison et qu'un pari avait même été lancé.

"Je me suis fait un défi avec mes amis, mais ça, je ne vais pas vous le dire ! Je me suis fait un défi et il y a quelque chose à gagner en plus", avait lâché l'attaquant tout sourire. Et la récompense n'est pas petite puisqu'il s'agirait de "Patek et Rolex", comme s'en est amusé Dembélé lui-même. Des cadeaux impressionnants en référence aux célèbres horlogers suisses Patek Philippe et Rolex évidemment. Si on ignore qui sont ses "amis" parieurs et quels sont exactement les modèles mis en jeu, les montres peuvent monter jusqu'à plusieurs millions d'euros pièce.

Pour ses coéquipiers, les performances d'Ousmane Dembélé depuis le début de l'année ne sont pas surprenantes, bien au contraire. Et elles n'ont d'ailleurs rien à voir avec le pari à très fort enjeu qu'il a fait avec ses amis. "On était tous conscient de ses qualités. Il a su continuer à faire ce qu'il faut en étant plus tueur. C'est magnifique, quand on voit Ousmane comme ça. Il débloque le match et nous offre le résultat. Il arrive à être de plus en plus efficace. Il a trouvé une position qui lui permet de mettre en lumière ses qualités", a expliqué le capitaine du PSG Marquinhos récemment après un match face à Brest.

La forme de Dembélé est aussi bonne nouvelle pour les Bleus, puisque des échéances importantes arrivent au mois de mars avec la Ligue des nations et le Final Four. " S'il continue à faire ça, nous allons avoir une bonne équipe en France", a d'ailleurs lancé Thierry Henry...