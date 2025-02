"Je l'admire" : c'est l'idole d'Antoine Dupont et il n'est pas Français !

La star du XV de France a un idole dans sa jeunesse et non seulement il n'est pas Français, mais il n'est même pas dans le rugby.

Chaque personne sur cette terre a peut être une référence dans un domaine particulier. De nombreux amateurs de sport sont aussi d'immenses fans, à tel point pour certains de consacrer à leur passion un budget parfois conséquent en goodies, évènements et évidemment pour assister aux compétitions pour s'approcher de leur idole.

Dans le sport, les idoles sont d'ailleurs particulièrement nombreuses et elles sont importantes. Pour la plupart, elles permettent de donner un élan, une envie de vouloir peut être faire ce métier. Certaines légendes ont elles mêmes grandi en voulant imiter des Zinédine Zidane, des Pete Sampras ou Roger Federer, des LeBron James etc.

Antoine Dupont, le capitaine du XV de France de rugby, n'échappe pas à la règle et a une idole, une source d'inspiration pour son parcours et son immense carrière. Et cette légende du sport n'est pas Française et n'est même pas liée au monde du rugby, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il s'agit de la légende du basket mondial Michael Jordan.

Le joueur du Stade Toulousain l'a expliqué à l'occasion d'une interview pour Vogue, dans laquelle on lui demandait de se livrer sur on modèle sportif. "Je ne vais pas être très original, mais je dirais Michael Jordan [...]. C'est vraiment une combinaison de style, de créativité, de leadership, de performances individuelles extraordinaires qui transcendent toute une équipe. C'est aussi une obsession de la victoire et de l'excellente que j'admire", a expliqué le champion olympique de rugby à 7.

Antoine Dupont, plus généralement, apprécie très fortement le basket et aime voir des rencontres. "J'aime bien aller voir des matches dès que j'en ai l'occasion aux États-Unis. J'y suis allé plusieurs fois là-bas." Lors de son passage à Los Angeles il y a quelques mois, il a rencontré une autre légende de la NBA, LeBron James, avec qui il a pris la pose le temps d'une photo. En janvier dernier lors du NBA Paris Games, il avait aussi évoqué la star américaine en des termes très élogieux. Il semblerait même désormais que son coeur balance entre la star des Lakers et la légende des Chicago Bulls.

"C'est toujours le dilemme, mais avec ce qu'il est en train de prouver en ce moment, je pense que LeBron marque quand même beaucoup de points de par la longévité de sa carrière et ce qu'il est encore capable de faire à son âge. Mais bon, il y en a d'autres qu'on peut citer aussi, évidemment", a avancé un Dupont très prudent dans la presse.