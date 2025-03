"Ma femme le recousait tout le temps" : cette légende du foot français a joué avec le même slip pendant 10 ans

Légende du football français, il avait un rituel bien particulier avant les matchs...

Les rituels dans le monde du sport font partie intégrante du quotidien des sportifs. Que ce soit quelques heures, minutes, avant ou pendant la rencontre, certains ont besoin de ces habitudes très précises et peuvent même associer une mauvaise performance individuelle ou collective à l'échec de celles-ci.

Parfois, ces rituels ont un simple effet placebo, à l'image du fameux maillot de la légende brésilienne Pelé, qu'il avait donné avant de demander à le récupérer car ses performances étaient moins bonnes... Son équipe lui avait fait croire que le maillot original avait été retrouvé et redonné, et les performances du Brésilien étaient revenues à la normale, alors que ce n'était pas son vrai maillot !

En France, une autre légende du football avait un rituel assez étonnant et perturbant pour certains. Son nom, Basile Boli. Unique buteur lors de la finale de la Ligue des champions en 1993 et international français avec 45 sélections à son actif, le défenseur a tout simplement enfilé le même slip avant les matchs pendant 10 ans...

Dans le magazine France Football, en 1999, Basile Boli livrait une anecdote assez stupéfiante au sujet de la finale de la Ligue des champions légendaire de 1993 et de ce fameux sous vêtement sacré... "Il était tout blanc, ma femme le raccommodait et le recousait tout le temps. Comme je l'avais porté à Bari, Abedi (Pelé, joueur de l'OM à la même époque - NDLR) ne voulait pas que je le mette à Munich !", s'amusait-il dans un premier temps, avant de raconter la suite.

"Mais je l'avais mis. Au moment de sortir des vestiaires pour aller sur le terrain, Didier (Deschamps) et Marcel (Desailly) sont venus me voir et m'ont demandé si je l'avais. J'ai répondu 'Oui, je l'ai', et tu voyais dans leurs yeux, même si ce n'était rien, que ça nous faisait du bien de le savoir ! Mais après, Marcel Desailly me l'a taxé. De toute façon, il n'en pouvait plus, ce slip...", a expliqué Basile Boli.

L'ancien joueur est désormais très impliqué dans l'équipe dirigeante de l'OM et dans le club de façon générale. Il a eu un rôle d'ambassadeur pendant quelques années et est toujours présent dans les tribunes du Stade Vélodrome lors des rencontres olympiennes à domicile.