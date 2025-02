"Damian Penaud c'est un..." : Fabien Galthié a un avis tranché sur le joueur du XV de France

Fabien Galthié a écarté Damian Penaud pour la rencontre face à l'Italie lors du Tournoi des 6 Nations et la décision fait polémique.

La défaite du XV de France en Angleterre a laissé des traces dans la sélection de Fabien Galthié. Dominateurs, les Bleus ont laissé filer la rencontre à cause de nombreuses maladresses. Plusieurs joueurs ont reçu des critiques acerbes comme Matthieu Jalibert, une nouvelle fois pointé du doigt et écarté pour le prochain match, ou encore l'ailier star du XV de France, Damian Penaud.

En route pour battre le record d'essais de Serge Blanco, qu'il aurait pu d'ailleurs battre face à l'Italie, le joueur de l'UBB a tout bonnement été mis au placard par Fabien Gatlhié. Le sélectionneur des Bleus reproche au joueur ses manquements en défense et ses nombreuses maladresses. Un "bouc émissaire" tout trouvé pour certains anciens qui ne comprennent pas vraiment la sanction autour de l'ancien Clermontois.

"Damian, c'est un finisseur"

Pourtant, avant la rencontre face à l'Angleterre, Fabien Galthié avait fait les louanges de son joueur qui était absent depuis quasiment un an avec les Bleus à cause de nombreux pépins physiques et qui avait "faim". "C'est un ailier, et tous les ailiers ont des rôles un peu à part, ils finissent le travail ou déclenchent le momentum. Damian, c'est un finisseur, il nous apporte le déséquilibre offensif, mais c'est aussi un bon défenseur, il a toujours répondu présent, toujours bon, souvent très bon (NDLR) Il a faim."

"Bon défenseur et souvent très bon", des mots qui raisonnent de façon bien étrange car ce sont notamment les errements défensifs du joueur (5 plaquages manqués sur 7 face aux Anglais) qui semblent lui couter sa place. "Il voit bien que certains cadres ont peut-être un peu moins faim. Il veut les réveiller. Contre l'Angleterre, Damian a représenté tout ce que Galthié ne supporte pas. Il a manqué d'agressivité et d'application", explique un proche du sélectionneur pour Le Parisien. Avoir ou manquer d'appétit, telle est la question.