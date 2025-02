Florent Manaudou n'a pas le droit à l'erreur à DALS, son ex lui a mis la pression

L'ancienne star de la natation française est sous pression dans l'émission Danse avec les Stars à cause de son ex.

Florent Manaudou est une légende de la natation française. Multiple médaillé olympique avec une dernière breloque en bronze lors des JO de Paris 2024 alors qu'il était porte drapeau de ces Jeux à la maison, le Français a pris sa retraite et se concentre désormais sur d'autres projets.

Actuellement, vous l'aurez certainement remarqué, le frère de Laure Manaudou est présent sur le parquet de l'émission culte de TF1 Danse avec les Stars. Malgré son physique impressionnant qui pourrait laisser craindre quelques difficultés pour "bouger", l'ancien nageur est loin d'être le plus mauvais avec sa danseuse Elsa Bois.

Il faut dire que Florent Manaudou a une certaine pression à cause de son ex fiancée, la nageuse danoise Pernille Blume, championne olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 comme Florent Manaudou à Londres. Cette dernière a déjà participé à l'émission DALS dans son pays au Danemark et a même enflammé le parquet avec ses performances. "Épatante ma belle-sœur" avait même lancé Laure Manaudou à propos des prestations de Pernille Blume.

Sur les réseaux sociaux et son compte Instagram, la Danoise a partagé de nombreuses vidéos de son passage dans l'émission en 2021, intitulée Vild med dans. Ses performances ont été tellement bonnes que la Danoise et son danseur, Morten Kjeldgaard, ont terminé sur le podium de l'émission avec une 3e place.

Ultra motivé et compétitif, Florent Manaudou compte bien faire bonne figuration et a même demandé quelques conseils à Camille Lacourt qui a déjà participé à cette émission. "Il m'a donné quelques astuces à propos des entraînements, qui nécessitent un effort et une concentration intenses", a-t-il précisé avant de révéler avec humour : "Si je prends des conseils de Camille en danse, je suis mal parti… Ce n'était pas le meilleur !"

Sa soif de victoire, quelque soit la compétition sera sans aucun doute un véritable atout. "Que ce soit pour un jeu de société ou les Jeux olympiques, j'ai envie de gagner. Pourquoi ne pas viser la première place ? Je ne suis pas trop 'esprit Pierre de Coubertin' dans ces cas-là".