"Ils voulaient me faire chanter" : les confidences d'Achraf Hakimi, toujours accusé de viol

Le vice capitaine du PSG, accusé de viol depuis plusieurs mois, a fait des révélations fracassantes.

En mars 2023, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a été mise en cause par une jeune femme qui l'avait accusé de l'avoir violée le samedi précédent chez lui à Boulogne-Billancourt. Selon une source policière, cette jeune femme a indiqué avoir fait la connaissance d'Achraf Hakimi en janvier sur Instagram avant de se rendre chez lui le samedi. Elle affirme que le joueur l'aurait alors embrassée sur la bouche et sur les seins sans son consentement avant de la violer, selon les mots retranscrits par Libération à l'époque.

Mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire, le Marocain avait immédiatement contesté les faits par l'intermédiaire de son avocate, Fanny Colin. Celle-ci expliquait à l'époque que le joueur a "été l'objet d'une tentative de racket".

Deux ans plus tard, l'affaire n'est toujours pas réglée pour le joueur parisien qui a lancé, de son côté, une procédure en justice pour tentative de racket à son encontre. Et pour la première fois, l'international marocain a pris la parole publiquement dans une interview diffusée sur la chaîne YouTube d'Anas Burkhash en janvier dernier.

"Ils voulaient me faire chanter"

"C'est la première fois que j'en parle publiquement avec quelqu'un. Depuis que c'est arrivé, je n'ai rien dit là-dessus. La vérité, c'est que, quand on a du succès et que les choses se passent bien, on devient une cible facile pour certaines personnes. Et ça m'a appris qu'on ne peut pas se fier à beaucoup de personnes autour de soi. Quand on a mis cette affaire dans les mains de la justice, on a vu que c'était juste une manière de faire du chantage contre moi" explique-t-il. Ils voulaient me faire chanter et c'est pour ça qu'on a porté plainte. La justice a plutôt bien géré les choses, donc on est dans un processus qui se passe bien. Ça va bientôt se résoudre, toute la vérité sera connue et nous pourrons en parler davantage."

Deux mois plus tard, le verdict n'est toujours pas connu. En attendant une issue et une décision de la justice française, le joueur du PSG poursuit sa carrière de footballeur au sein du club de de la capitale, où il a prolongé son contrat jusqu'en 2029.