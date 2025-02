"Beaucoup de pilotes n'arrivent jamais..." : Lewis Hamilton se lâche avant les essais hivernaux avec Ferrari

Le septuple champion du monde lance les essais hivernaux avec Ferrari dès ce mercredi 26 février.

Avis aux fans de Formule 1, l'attente est presque terminée ! Si le premier Grand Prix de la saison n'est prévu que le week-end du 14 au 16 mars, les premiers tours "officiels" des monoplaces 2025 sont bien pour ce mercredi 26 février avec les essais hivernaux à Bahreïn sur le circuit de Sakhir. L'occasion de voir le niveau réel (bien que certains constructeurs ne poussent pas le moteur à fond) et une certaine hiérarchie dans le paddock.

Bien évidemment, l'attraction du jour sera du côté du garage Ferrari avec la première sortie officielle de Lewis Hamilton. Le constructeur italien a d'ailleurs annoncé dès mardi que le Britannique prendrait la piste en première position, Charles Leclerc prendra sa place dans le baquet lors de la session de l'après midi.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton a les "crocs" et veut prouver que sa carrière n'est pas terminée et qu'il peut encore se battre pour un titre après deux saisons délicates chez Mercedes. "Beaucoup de pilotes n'arrivent jamais à remporter un championnat. J'ai eu la chance d'évoluer dans deux écuries incroyables. L'histoire montre que certaines grandes équipes ne parviennent pas à s'imposer. Mais Ferrari, elle, possède un héritage incroyable et un palmarès de championnats du monde impressionnant" a expliqué le numéro 44.

Si la lutte s'annonce féroce avec un Max Verstappen qui vise une 5eme couronne et un Lando Norris et Oscar Piastri qui ont probablement la meilleure voiture du plateau, Lewis Hamilton croit en ses chances. "Le niveau est très élevé et d'autres équipes historiques ont montré leur force ces dernières saisons. Mais j'ai un excellent coéquipier et nous allons tout donner."