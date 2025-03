PSG - Liverpool : "Je suis accro...", Mohamed Salah a une addiction et il y passe plusieurs heures par jour !

La star égyptienne des Reds de Liverpool a une addiction dont elle ne peut pas se passer...

Le PSG va affronter Liverpool en Ligue des champions ce mercredi 5 mars, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Un choc vertigineux entre une équipe parisienne qui roule sur la Ligue 1 et la Ligue des champions depuis plusieurs semaines et les Anglais, probablement la meilleure équipe européenne depuis le début de la saison.

Dans les rangs des Reds, un homme fait toute la différence : l'Egyptien Mohamed Salah. Star de l'équipe anglaise depuis plusieurs années maintenant, il en est à 25 buts pour 28 apparitions en Premier League contre 3 en 7 matchs pour la Champions League. Des statistiques hors normes pour la probable dernière saison du joueur à Liverpool.

En dehors du sérial buteur qu'il est, Mohamed Salah est aussi un géni de la passe décisive avec 17 passes en Premier League, 4 en Ligue des champions. Une attitude très altruiste et une capacité à réaliser le bon geste au bon moment, un peu comme sa passion de tous les jours...

"Êtes-vous Mo Salah ?"

Au delà du football, la star des Pharaons a une passion et même une addiction depuis toujours : les échecs. Dans une interview pour Sky Sport, Mohamed Salah a bien confié être " addict " aux échecs et dit même y jouer " tous les jours ". Avec un pseudo très simple composé de son nom " et quelques chiffres ", il explique que les gens lui demandent : "Êtes-vous Mo Salah ?" Je réponds : "Oui", ils ne le croient pas et disent : 'Tu mens', je réponds : 'Oui, je mens.' "

L'Egyptien, déjà l'un des favoris au Ballon d'or s'estime être plutôt bon et souhaiterait pouvoir défier un jour la légende Magnus Carlsen. "Je ne suis pas aussi bon que Magnus Carlsen, mais je suis bon. Personne n'a la moindre chance contre lui, mais j'espère que nous pourrons jouer ensemble un jour". Ce dernier lui a d'ailleurs répondu sur X avec un émoji pour le saluer.