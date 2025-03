Ce problème physique qui a failli coûter la carrière de Thomas Ramos

Le buteur du XV de France aurait pu avoir une toute autre carrière si ce "problème" physique n'avait pas été réglé.

Joueur du Stade Toulousain, Thomas Ramos n'est pas la méga star du XV de France comme peuvent l'être des Antoine Dupont, Romain Ntamack, etc. Mais pourtant, l'ouvreur et arrière va entrer dans l'histoire du rugby français en devenant, probablement ce samedi face à l'Ecosse, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Ce record, détenu par une autre légende, Frédéric Michalak, pourrait d'ailleurs être pulvérisé par Thomas Ramos qui n'a que 29 ans et donc encore de longues années devant lui. Le jeune Ramos a toujours voulu faire du rugby, en commençant dès l'âge de 5 ans à Mazamet. "J'ai grandi avec un ballon pas très loin, j'ai baigné dans le rugby dès le plus jeune âge. Mon père a joué troisième ligne, mon grand-père en a fait aussi. Mais mes parents ne m'ont jamais poussé à ce que j'en fasse absolument. Ma mère n'était pas trop pour", a-t-il expliqué au Parisien.

Mais la carrière de Thomas Ramos aurait n'aurait pu jamais vraiment décoller en réalité, à cause d'un problème physique... ou plutôt de remarques sur son physique. "J'étais quelqu'un d'assez mince, j'ai eu du mal à prendre de la masse. Ça m'a été reproché au début de ma jeune carrière", a-t-il déjà expliqué dans les médias.

"Il y avait des matins où on me demandait comment ça allait, mais surtout combien je pesais. À l'époque, je devais faire 8-9 kilos de moins qu'aujourd'hui, donc autour de 78 kg", a-t-il récemment détaillé dans Le Parisien. Un évènement malheureux lui a finalement permis de passer un petit cap. "À 20 ans, je me suis blessé et en fait, cet arrêt de trois mois m'a permis de m'épaissir un peu et de prendre du poids", explique-t-il.

De façon générale, en termes de poids, un joueur du pack des arrières au rugby pèse en moyenne 89,4 kg, les demi-de-mêlés tournant autour des 83 kg (Dupont en fait 85 par exemple). À l'inverse, un joueur du pack avant est plutôt situé autour de 114 kg. En moyenne, le XV de France est à peu près dans cette norme avec 928 kilos au total par exemple face à l'Irlande, soit 116 de moyenne.