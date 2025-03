La reconversion multitâche de Frédéric Michalak, ancienne légende du XV de France

En passe d'être détrôné par Thomas Ramos comme meilleur marqueur du XV de France, savez-vous ce que devient Frédéric Michalak ?

Il y a des noms qu'on ne peut pas oublier. En foot, on se souviendra toujours des Zidane, Thuram, Blanc, etc. En rugby, Blanco, Pelous, Galthié ou encore Michalak font un véritable écho dans les oreilles des puristes, mais également des non-initiés. Et justement, alors que son nom revient sur le devant de la scène depuis plusieurs semaines à cause d'un certain Thomas Ramos, en passe de devenir le meilleur marqueur de l'histoire du XV de France, que devient Frédéric Michalak ?

L'ancien joueur du Stade Toulousain, meilleur buteur du XV tricolore jusqu'ici, est toujours très proche du monde du rugby puisqu'il est l'un des entraîneurs du club parisien du Racing 92 depuis 2023. Il est aussi consultant régulier pour Canal + ou TF1 lors des matchs diffusés sur ces chaines. Mais Frederic Michalak ne fait pas que cela et en a dans la tête.

Une anticipation avant la fin de sa carrière

"J'ai arrêté mes études tôt, à 18 ans. Il n'y avait pas vraiment d'accompagnement des clubs à mon époque. Il fallait que j'apprenne à mieux me connaître pour me projeter sur ce qui m'intéressait. Je me suis toujours dit que je devais préparer l'après. J'ai eu la chance d'anticiper ma sortie, d'arrêter quand je le voulais. Dans le sport de haut niveau, avec une blessure, votre carrière peut s'arrêter du jour au lendemain", avait-il expliqué à Maddyness, site Internet spécialisé dans l'entreprenariat et les start-ups, en 2021.

Associé à des restaurants ou à une salle de CrossFit, actionnaire du club de rugby amateur de Blagnac... Frédéric Michalak est également le président de Sport Unlimitech, une société oeuvrant dans l'innovation sportive. À travers de nombreuses étapes dans toute la France, Sport Unlimitech organise des conférences, des vestiaires et ateliers thématiques présentant les derniers enjeux et créations du monde du sport, de la recherche et de la tech comme l'indique leur site officiel.

"Notre pays et sa filière sport, portée par tous ses acteurs, associatifs, publics et privés, regorge d'idées et de démarches innovantes dans un secteur qui fait toujours plus d'adeptes (...) Ainsi, notre feuille de route s'applique à maintenir les intérêts des acteurs du sport au cœur de ses préoccupations", explique Frédéric Michalak, un homme qui est donc très occupé sur et en dehors des terrains. Selon les chiffres cités par Sport Unlimitech en 2023, on dénombre 150 startups en France qui ont levé 250 millions d'euros depuis 5 ans, dans l'esport, le coaching, la gestion du sommeil ou la prévention des blessures.