La tension monte entre Griezmann et les Bleus, Deschamps ne veut pas s'impliquer

L'équipe de France est de retour cette semaine avec la Ligue des Nations et la double confrontation contre la Croatie.

Cela faisait quasiment six mois... Les Bleus de Didier Deschamps sont de retour cette semaine avec la phase finale de la Ligue des Nations et la double confrontation face à la Croatie, le 20 mars pour l'aller et le 23 mars pour le match retour qui se disputera au Stade de France, un vrai avantage pour l'équipe de France.

Les Bleus sont en pleine reconstruction depuis les départs à la retraite de certains cadres, Olivier Giroud et Antoine Griezmann pour ne citer qu'eux, et doivent préparer la Coupe du monde 2026. Mais préparer l'avenir ne veut pas dire oublier son passé et c'est pour cela qu'un hommage est prévu pour les joueurs qui ont marqué les Bleus ces dernières années.

Giroud et Griezmann, toujours en activité, devaient être mis en avant ce dimanche 23 mars comme l'a expliqué Philippe Diallo en point presse jeudi dernier : "Je voulais que les anciens puissent bénéficier d'un hommage des fans. C'est au tour d'Olivier Giroud de recevoir un hommage des Bleus et de la FFF pour son parcours avec la sélection nationale". Problème, Antoine Griezmann ne sera pas présent, de quoi alimenter un nouveau malaise... "Antoine Griezmann m'a fait part de son indisponibilité pour le 23 mars, c'est partie remise. Le moment venu il aura aussi l'hommage qu'il mérite. C'est un hommage tout à fait naturel que le football français lui doit", a pourtant lancé le président.

Mais on le sait, le départ à la retraite d'Antoine Griezmann a été soudain et assez surprenant et ce lapin posé, bien qu'Antoine Griezmann a certainement une bonne raison de ne pas se rendre à cet hommage, laisse encore une fois un doute. Surtout après la réponse un peu gênée de Didier Deschamps en conférence de presse.

"Ça devait être tous les deux mais Antoine a un planning qui ne lui permet pas d'être là. Ça sera fait ultérieurement, après ça laisse libre cours. Interprétez, imaginez, si vous avez des éléments que moi je n'ai pas aujourd'hui", a lancé Didier Deschamps. Pour certains cela peut également signifier que Griezmann n'a pas fait une croix définitive sur l'équipe de France, malgré ses déclarations sur la fin de son histoire. On verra dans quelques jours si ce n'est vraiment que partie remise pour Griezmann.