Un salaire à six chiffres, voici combien gagne Grégoire Margotton pour suivre les Bleus

Le commentateur star de TF1 n'a jamais vu son salaire comme un sujet tabou. Voici combien il gagne.

L'équipe de France dispute le match retour de la Ligue des nations ce dimanche, face à la Croatie, afin de rejoindre le Final Four de la compétition. A l'écran, ce sera l'occasion de retrouver le duo emblématique de TF1 au micro, les inséparables Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Bien d'autres binômes historiques les ont précédé, avec à chaque fois le journaliste sportif populaire d'un côté (Thierry Roland, de 1984 à 2003, Thierry Gilardi, de 2005 à 2008, Christian Jeanpierre de 2008 à 2016) et de l'autre le consultant, généralement un ancien professionnel iconique (Jean-Michel Larqué, Arsène Wenger...).

La formule est devenue si familière sur le petit écran, qu'elle en est désormais une référence pour commenter les matchs de foot. Elle s'est même étendue à de nombreux autres sports, du rugby au tennis, en passant par l'athlétisme ou même le cyclisme. Mais ne devient pas Grégoire Margotton qui veut. Il faut avoir une solide expérience (Margotton a commencé en 1992 chez Canal+), l'expertise qui saura satisfaire les puristes tout en parlant à M. et Mme tout le monde, sans oublier le profil et la sagacité pour commenter en direct des rencontres qui attirent des millions de téléspectateurs. Mais savez-vous combien gagne une perle rare comme le commentateur star des Bleus ?

Ce sujet n'a jamais été tabou pour l'ancien journaliste de Canal+ qui a dévoilé son salaire il y a quelques années. Pour couvrir les matchs de l'équipe de France, mais aussi animer l'émission Téléfoot, Grégoire Margotton touche un salaire de 14 000 euros mensuels, soit 168 000 euros au total sur une année.

"Je n'ai jamais voulu travailler pour être riche. Ça n'a jamais été un moteur", avait confié le journaliste lors d'un entretien accordé à Télé Star à l'époque. "Les négociations ont été très rapides (avec le groupe TF1, ndlr) : Vous voulez commenter l'équipe de France ? Oui et pour le même salaire qu'à Canal+. Voilà : tout ça en 10 secondes."

Selon des indiscrétions du Parisien remontant à une dizaine d'années, le compère de Grégoire Margotton, l'ancien champion du monde Bixente Lizarazu serait pour sa part rémunéré aux alentours de 350 000 euros par an, soit quasiment le double du journaliste, sans que cela ne perturbe leurs relations, bien au contraire. Aucun chiffre plus récent n'a été divulgué car les salaires des consultants sont toujours un peu plus opaques pour le grand public. Il se pourrait que les chiffres soient désormais un peu plus élevés.