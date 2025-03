"Il va gagner le Tour de France" : cet ancien vainqueur mise sur un favori étonnant cette année, loin de Pogacar et Vingegaard

Ancien vainqueur du Tour de France, ce monstre du cyclisme mondial ne mise pas sur Pogacar et Vingegaard dans les années à venir.

Depuis plusieurs années maintenant, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard éclaboussent le cyclisme mondial de leur talent et surtout de résultats toujours plus spectaculaires. Depuis 2020, les deux coureurs se sont partagé les victoires avec trois sacres pour Pogacar et deux pour Vingegaard.

En 2025, les deux hommes seront de nouveau les grands favoris de la plus belle course au monde. On voit mal d'autres coureurs pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire finale sur les trois semaines même si, en sport, rien n'est jamais vraiment écrit à l'avance. Et c'est d'ailleurs cela qui provoque les plus belles émotions.

Pour une ancienne légende du cyclisme et vainqueur du Tour de France, en l'occurrence Sir Bradley Wiggins, le futur vainqueur du Tour de France n'est d'ailleurs pas forcément l'un de ces deux noms. Selon Wiggins, le futur vainqueur du Tour est un autre coureur, qui lui rappelle un Espagnol, Miguel Indurain, quintuple vainqueur de la Grande Boucle.

Dans le podcast de Lance Armstrong "The Move", le Britannique a évoqué le succès de Matteo Jorgenson lors du dernier Paris Nice (son deuxième titre consécutif) et croit en lui pour l'avenir.

"Jorgenson va gagner le Tour de France un jour. Il a quelque chose qui me rappelle certains grands cyclistes, comme Miguel Indurain ou quelqu'un comme lui, sa façon de se battre ou de compter le temps. Sa personnalité aussi, en dehors du vélo. C'est un gars normal, un excellent leader d'équipe", a analysé Bradley Wiggins.

Le coureur de la Visma est encore très jeune (25 ans) et fait partie d'une des meilleures structures avec la Visma. Et jusqu'ici, pour remporter ses victoires, il n'a pas eu besoin d'être le meilleur grimpeur, mais simplement d'être régulier, sans se faire piéger. Reste tout de même à performer sur le Tour, car jusqu'ici il n'a pas encore remporté d'étape et son meilleur résultat n'est qu'une simple huitième place lors de l'édition 2024.