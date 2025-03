Coup de tonnerre en F1, Verstappen pourrait louper un GP et ce n'est pas à cause des pénalités

Le quadruple champion du monde pourrait louper un GP cette saison en Formule 1 et ce n'est pas à cause d'une éventuelle pénalité.

La saison 2025 de Formule 1 est désormais bien lancée depuis quelques semaines et les fans attendent désormais avec impatience les week-ends de Grand Prix, même si, pour les Européens, les horaires sont délicats en début de saison, avec l'enchaînement des courses en Australie, Chine et Japon.

Cette année, la dernière avant un changement de réglementation majeur qui pourrait redistribuer les cartes entre toutes les écuries, promet d'être assez folle avec un peloton plus resserré, même si l'écurie championne du monde en 2024, McLaren, semble être bien au dessus de la Red Bull de Verstappen, ou encore les Ferrari de Leclerc et Hamilton.

L'écurie Red Bull justement pourrait être pénalisée durant l'année en perdant sa star le temps d'un Grand Prix. Mais ce n'est pas seulement à cause des points sur sa Super Licence. Car oui, Verstappen a actuellement huit points de pénalité sur cette dernière (à cause de paroles déplacées face à la presse, d'excès de vitesse sous Safety Car, de conduite trop lente lors des qualifs...). S'il en atteint douze, il sera automatiquement suspendu pour une course. Autre mauvaise nouvelle, il ne pourra récupérer que deux points à la fin du mois de juin... Et comme cela ne suffisait pas, le quadruple champion du monde pourrait être forfait dans les prochaines semaines pour une autre raison...

Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles. Pour la toute première fois, Max Verstappen va devenir papa avec sa compagne, Kelly Piquet, fille du triple champion du monde de Formule 1, Nelson Piquet. La jeune femme et le Néerlandais sont en coupe depuis 2019. La Brésilienne étant auparavant avec l'ancien pilote Daniil Kvyat, père de sa fille Pénélope.

Et qui dit naissance, dit potentiellement départ précipité pour assister à l'accouchement de cette dernière. Mais pour l'heure, Max Verstappen n'a pas annoncé qu'il partirait précipitamment d'un week-end de course pour cet évènement pourtant majeur. "Je ne peux pas manquer une course, sauf si [j'ai] trop de points [de pénalité] ou [pour] avoir juré", a plaisanté le pilote lors de la présentation des écuries à Londres.

Son père avait évoqué de son côté que Max allait peut-être prendre une année sabbatique avec cette naissance, une hypothèse très imprudente. Hors de question, a réagi le Néerlandais. "Je n'ai jamais envisagé de prendre une année sabbatique. Mon père a évoqué cela dans le cadre d'un éventuel changement d'équipe, mais ce n'est pas mon intention", a-t-il expliqué. Et pour le congé paternité ? "Tout est possible, mais en F1, cela n'existe pas. Vous ne pouvez pas prendre deux mois de congés", balaye t-il.