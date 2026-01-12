Rolland Courbis avait donné son surnom à Zinédine Zidane, et il en était "fier"

On lui doit beaucoup dans le monde du foot, mais Rolland Courbis, décédé ce lundi 12 janvier 2026 à 72 ans, avait aussi inventé le surnom d'un certain Zinédine Zidane.

Zizou ! Son surnom est connu de tous. Il est même plus connu que son vrai nom, Yazid, sauf pour ses proches qui l'appellent de cette façon. Une appellation affectueuse que tout le monde s'est appropriée après la finale de la Coupe du monde 1998 et son doublé mythique de la tête.

Le surnom de Zidane est peut être même plus connu que son vrai nom. Mais connaissez-vous la vraie histoire derrière ce fameux "Zizou" ? Pour en savoir plus, il faut retourner dans les années 90, avec une grande gueule du football de l'époque, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille ou encore Montpellier, Rolland Courbis, décédé ce lundi 12 janvier 2026, à l'âge de 72 ans.

Entraîneur de Bordeaux au début des années 1990, Rolland Courbis a expliqué l'origine de ce surnom dans un documentaire de L'Equipe. "À Marseille, nous avons des habitudes pour les surnoms : Louis devient Loulou, Didier sera Didou, Marcel se transforme en Celou... Sur le bord du terrain, il n'était pas question que je l'appelle Zi-né-di-ne. Il y avait Yazid, mais je n'aimais pas beaucoup... Je préfère quand un surnom déclenche une certaine affection. Sans le faire exprès, je l'ai appelé Zizou et ça lui est resté. J'en suis très fier et lui en est très content", a expliqué l'ancien coach.

Pour RMC, celui qui a aussi longtemps été consultant est allé encore plus loin, lançant avec sourire une petite vanne aux parents de Zinedine. "De toutes façons, des parents nommés Zidane qui appellent leur fils Zinédine… C'est un jeu pour vérifier qu'on articule bien (rire) ! Alors tout le monde a trouvé ça sympa qu'on l'appelle Zizou et je trouve que ça lui allait très bien."

Et ce surnom a laissé des traces et donné des idées à certaines personnes. C'est le cas des parents d'un tennisman, désormais bien connu dans le monde du tennis, le Belge Zizou Bergs. "C'est grâce au grand Zinedine Zidane. Ma mère pensait avoir une fille, mais je suis né et je suis un garçon. Mon père jouait au foot et dans l'équipe, tout le monde avait un surnom et mon père c'était Zizou. Mon père est venu avec la super idée de m'appeler Zizou", a-t-il expliqué l'année dernière lors de Roland-Garros.

Un surnom accueilli avec un grand sourire à l'âge adulte, mais plus difficile à appréhender dans l'enfance. "Quand j'étais petit, c'était un peu moyen parce que tu as un nom spécial et à l'école, dès que tu es un peu spécial, ils disent 'ouais Zizou, ton nom, tout ça', ils sont un peu méchants", a ajouté le Belge. Heureusement pour lui, les moqueries sont désormais terminées.