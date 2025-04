En plein milieu de Danse avec les stars, Florent Manaudou annonce sa "dépression"

Candidat vedette de "DALS" cette année, l'ancien champion de la natation française s'est confié sur ses problèmes de santé mentale.

Toujours engagé dans l'émission Danse avec les stars sur TF1 avec la danseuse Elsa Bois, l'ancien nageur français Florent Manaudou s'est confié sur sa santé mentale à l'occasion d'un documentaire "Santé mentale, briser le tabou" qui va sortir dans les prochaines semaines sur une chaîne concurrente, M6.

Médaillé aux Jeux olympiques de Paris 2024 en juillet dernier, le Français a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle, laissant un grand vide. "Oui, je suis en dépression. C'est compliqué de se motiver quand il n'y a pas de carotte et avec toutes les émotions à assimiler. La carotte de Paris 2024 était très belle, c'était facile", a expliqué le nageur dans des propos relayés par Puremédias.

L'après carrière est toujours un moment délicat pour les sportifs. Et après un évènement de très grande ampleur, le retour à la réalité est difficile à gérer, même pour un athlète comme Florent Manaudou. "C'est très compliqué émotionnellement depuis la fin des Jeux. Il y a eu le gros down quand je suis rentré à la maison. […] C'est très agréable pendant un temps mais quand on est vu pendant trois mois seulement comme celui qui a fait le clapping ou celui qui a fait la médaille de bronze, quand on me reparle de ça tous les jours, c'est dur d'avancer."

Florent Manaudou n'est pas le premier ni le dernier sportif à se confier. Il y a quelques années, Thierry Henry s'était également confié sur ce mal être une fois les grandes compétitions rangées au placard. "Les larmes venaient toutes seules. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais peut-être qu'elles étaient là depuis longtemps", avait-il expliqué. Perrine Laffont, multiple champion du monde de ski de bosses, a également traversé cette période à une époque. "Le premier symptôme, c'est le dégoût de son sport. Le cerveau a assimilé sport et souffrance et compétition à stress. Après vient la perte d'appétit, de poids, d'envie…"

La participation de Florent Manaudou à DALS est-elle une manière de se lancer dans un autre challenge ? De se donner un nouvel objectif pendant quelques mois ? Le défi semble en tout cas stimulant, puisque le Français est en progrès constant et est toujours parmi les favoris de l'émission.