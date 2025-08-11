Antoine Dupont s'est lancé dans un nouveau projet, très loin du rugby

Le capitaine du XV de France a peut être son avenir déjà tout tracé.

Antoine Dupont est en phase de reprise, mais pas encore sur les terrains. Gravement blessé lors de la rencontre face à l'Irlande au Tournoi des 6 Nations au mois de mars dernier, le capitaine du XV de France se concentre désormais sur sa rééducation après son opération des ligaments croisés.

S'il va toujours être très impliqué dans son club du Stade Toulousain, le Français va également faire autre chose pendant plusieurs mois, se concentrer sur de nouveaux projets qu'il vient de lancer. Depuis le mois d'avril, en compagnie de 4 associés, dont son frère Clément, agriculteur et éleveur de porcs noirs de Bigorre, et son coéquipier au Stade toulousain, le pilier Cyril Baille, il a ouvert officiellement les portes de son nouvel établissement, "Chez Jean, la métairie Dupont".

Ce restaurant se situe à Castelnau-Magnoac, sa ville natale, non loin de Toulouse. Un " bistrot de campagne " qui assure un service " du mercredi au dimanche ", peut-on lire sur les réseaux sociaux. Si le challenge est élevé, Antoine Dupont a bien une âme d'auto entrepreneur et ne se lance pas tête baissée dans ce domaine, qu'il connaît déjà.

Il y a un an déjà, le Français avait lancé un restaurant nommé "Gaïa" qui est rapidement devenu un lieu incontournable et branché de Toulouse. "On est super content. Pour le moment, les Toulousains répondent présents", se félicitait Thomas Affre, un restaurateur associé au projet auprès de La Dépêche. Le joueur international Pierre-Louis Barassi, ainsi que Julien Mas étant également associés au projet.

"Même au bout de quatre mois, on essaye de faire revenir les clients et on mise beaucoup sur la bonne nourriture et la convivialité. On part du principe que c'est ce que recherche notre clientèle. Nous avons énormément de réservations pour des anniversaires, surtout en fin de semaine. Ça apporte quelque chose de différent et un côté très festif. C'est aussi ce qu'on recherche", explique le restaurateur.