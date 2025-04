Sébastien Chabal a perdu la mémoire et ne se souvient plus de la naissance de sa fille, ses terribles confidences

Le barbu le plus célèbre de France s'est livré sans tabou et a révélé d'horribles confidences.

Sébastien Chabal est une ancienne légende du XV de France qui a marqué une génération par son impact sur le terrain et ses plaquages impressionnants, mais également par sa "gueule". Avec une taille impressionnante et une énorme barbe, son physique n'a jamais laissé indifférent et il en a même fait sa marque de fabrique.

Mais être joueur de rugby a des conséquences. Pour beaucoup, les coups à répétition provoquent des traumatismes, des blessures incurables et des violentes pertes de mémoire... Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à l'ancien troisième ligne du Racing 92 et de l'équipe de France.

Dans un long entretien avec Guillaume Pley pour le média LEGEND, Chabal s'est confié pour la première fois sur ses pertes de mémoire. "Tu avais même oublié que tu avais fait une Marseillaise ou des moments en particulier que tu rêverais de te souvenir aujourd'hui", lance l'animateur. "Il y a toute ma mémoire", rétorque Chabal. "J'en parle pas parce que ça regarde que moi. Il y a pas mal d'actions qui sont faites par d'anciens joueurs des collectifs parce qu'on a pris un peu des pètes au casque. Il y a le pâté qui a touché la boîte comme on dit chez nous."

Ses révélations ne s'arrêtent pas là. L'ancien joueur explique qu'il ne souvient de rien du tout, de ses matchs et de l'ensemble de sa carrière. "Quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Je ne me souviens de rien et des fois j'en parle à la maison et je dis à ma femme, 'en fait je pense que ce n'est pas moi qui joue au rugby'."

Interrogé également sur les moments marquants de sa vie comme la naissance de sa fille, Sébastien Chabal avoue avec douleur qu'il ne s'en souvient plus... "Non. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. C'est 2-3 souvenirs d'enfance. Et encore, je ne suis pas sûr que je m'en rappelle", lâche-t-il.

Sébastien Chabal n'est pas le premier joueur de rugby a faire ce genre de confidences. Steve Thompson, ancien pilier du XV de la Rose, est atteint de démence depuis plusieurs années et ne se souvient pas de sa carrière ni de son titre de champion du monde. Il a d'ailleurs décidé de confier son cerveau à la science, comme il a expliqué dans les colonnes du Daily Mail. "Je veux juste que les choses changent, explique-t-il. Le rugby a besoin de faire face à ses problèmes pour mieux les comprendre."