Michael Shumacher donne enfin un signe de vie et la preuve a été diffusée

La légende de la Formule 1 a donné un signe de vie ce week-end, une première depuis des années.

La santé du septuple champion du monde de Formule 1 est peut être l'un des secrets les mieux gardés dans le monde. Victime d'un grave accident de ski sur les pistes de Méribel, en décembre 2013, Michael Schumacher a donné un premier signe de vie ce week-end, près de 12 ans plus tard, à l'occasion du GP de Bahreïn.

Avec l'aide de sa femme, le pilote a écrit ses initiales "MS" sur un casque porté par l'ex-pilote Jackie Stewart lors de sa dernière course en 1973, et signé par les vingt champions du monde encore en vie. "C'est fantastique que Michael ait pu le faire aussi. Avec l'aide de sa femme Corinna, il a apposé ses initiales 'MS' sur le casque. Cela a complété l'ensemble", s'est réjoui, auprès du Daily Mail, le triple champion du monde (1969, 1971 et 1973).

Le but de cette action est de vendre l'objet aux enchères et ainsi récolter des fonds au profit de son association caritative "Race Against Dementia", que Jackie Stewart a fondée après que sa femme a été diagnostiquée comme étant atteinte de démence.

Devenu grand père il y a quelques semaines, Michael Schumacher est extrêmement protégé par sa famille, les détails de son état de santé restent rares. "La situation est très triste. Il a besoin de soins constants et dépend entièrement de ses soignants. Il ne peut plus s'exprimer verbalement", avait expliqué un journaliste allemand, suiveur de la F1.