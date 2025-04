Novak Djokovic "exécrable" avec les autres joueurs ? Ce Français se lâche

Le Serbe, véritable légende du tennis, n'est pas la personne la plus agréable selon certaines remarques d'un joueur français.

C'est l'éternel débat. Rafael Nadal ? Roger Federer ou Novak Djokovic ? Qui est le plus grand, le plus charismatique, celui qui a le plus inspiré ? La réponse la plus sage serait de dire que ce sont probablement les trois réunis. On ne peut pas vraiment comparer les trois personnalités et les affinités des uns et des autres, même si certains diront qu'en terme de palmarès, Novak Djokovic est au-dessus de tout.

Mais le tableau de chasse ne fait pas tout ! L'attitude, sur et en dehors des terrains, influence énormément l'opinion des spectateurs et des acteurs du circuit mondial. Et pour l'exigence du Serbe et son attitude peuvent parfois être mal perçues. En France, Jules Marie, qui a été le sparring partenaire de Novak Djokovic a salement taillé le Serbe récemment dans Match Point.

"Tu mets une balle à 1 m 50 de lui, il ne la joue pas. Quand j'ai fait sparring à Roland, j'ai joué 5 fois avec Djokovic, il a été exécrable 5 fois. Tu joues sur un fil avec lui. Avec Novak, il faut être précis. Si votre coup est même légèrement raté, il n'essaie même pas et vous lance un regard qui dit : 'Si tu recommences, je te détruis'. Franchement, c'était un cauchemar", a-t-il expliqué."

Malgré cet évènement qui lui a laissé un gout amer, Jules Marie a de nouveau échangé avec Novak Djokovic quelques mois plus tard... Avec de meilleurs souvenirs. "Lorsque Novak et moi nous sommes revus à l'entraînement en Australie, les choses avaient changé. J'étais un joueur qualifié, pas seulement un sparring-partner, et il connaissait ma chaîne YouTube, assure Jules Marie. De plus, les caméras tournaient, donc il ne pouvait pas se comporter mal, même s'il le voulait."

Désormais, le Youtubeur a décidé de poser sa raquette professionnelle pour se lancer dans un nouveau défi : le padel comme il a expliqué dans l'une de ses vidéos. "C'était de plus en plus difficile physiquement et mentalement. Il fallait repartir sur les tournois Futures, s'entraîner dur, faire des sacrifices… et je n'avais plus l'envie de me battre autant", a-t-il expliqué.

Et il a désormais un objectif très clair : devenir l'un des meilleurs joueurs français de cette discipline en pleine expansion. "Je veux que cette nouvelle aventure soit aussi passionnante que celle du tennis. Vous allez me suivre dans les tournois, découvrir le monde du padel, et voir mes progrès au fil des mois."