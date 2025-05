"Il faut probablement manquer de quelques neurones" : ils dévalent la pente pour rattraper du fromage à plus de 100 km/h

Cette course insolite fait le buzz et le monde entier se presse pour y participer.

Vous avez envie de participer ou d'assister à un sport insolite avec une belle récompense à la clé ? C'est possible. Comme traditionnellement à la fin du mois de mai, une course se déroule près de Gloucester, en Angleterre. La "Course au fromage de Cooper's Hill". Loin d'être une blague, cette course attire les foules de l'autre côté de la Manche.

L'événement est très simple et consiste à faire dévaler un fromage de 3 à 4 kilos – un Double Gloucester – depuis le sommet d'une pente "garantie 100% d'inclinaison" d'environ 200 mètres, avec les participants lancés à sa poursuite. Le premier à franchir la ligne d'arrivée en bas de la colline remporte le fromage.

L'origine de cette course est assez floue, certains évoquent une tradition de plusieurs siècles. Malgré son apparente absurdité, la compétition est une célébration du folklore local, de l'esprit de défi et de l'humour britannique. Mais attention, la course comporte de gros risques.

En effet, la course au fromage de Cooper's Hill fait plusieurs blessés chaque année. Le caractère extrême de la descente, à la fois raide et irrégulière, rend toute tentative de rester debout quasi impossible. Les participants roulent, trébuchent et tombent, provoquant parfois des entorses, fractures etc.

Mais pourtant, les concurrents se pressent tous au départ. "Il ne faut pas avoir peur de la douleur. Et probablement manquer de quelques neurones. Il me manque un peu des deux, donc je coche toutes les cases", a expliqué un participant dans des propos relayés par France Info.

Pour la petite histoire, au pied de la colline, à la ligne d'arrivée, l'équipe de rugby locale attend les coureurs. "On évite le fromage et on arrête les gens avant qu'ils ne s'écrasent dans la clôture", a expliqué l'un des joueurs. La rencontre des sports, même très éloignés, a parfois du bon.