"Je ne crois absolument pas..." : Nadal prend position sur l'affaire Sinner et a fait un choix sur son avenir

L'homme aux 14 Roland-Garros s'est confié à CNN et n'a éludé aucun sujet.

La légende espagnole Rafael Nadal, mise à l'honneur lors du prochain Roland-Garros le 25 mai prochain, sort du silence depuis quelques semaines, accordant plusieurs entretiens. Le dernier en date est pour la chaîne américaine CNN. Interrogé sur plusieurs questions d'actu, l'Espagnol n'a rien évité et notamment sur le cas Jannik Sinner. Suspendu depuis 3 mois, le toujours numéro 1 mondial va faire son grand retour à la compétition la semaine prochaine (4 mai), à l'occasion du Masters 1000 de Rome.

Et pour celui qui fut 14 fois vainqueur des Internationaux de France, si Sinner s'impose à Paris, il ne faudra pas parler de cette affaire et minimiser sa victoire. "Je n'ai pas d'opinion claire, tout d'abord parce que je ne dispose pas de toutes les informations", indique Nadal, prudent, avant d'affirmer avec conviction : "Je crois à 100% que Jannik est innocent . Je ne crois absolument pas que Jannik ait voulu faire quelque chose d'interdit, donc je le crois à 100%. De mon point de vue, je ne pense vraiment pas que Jannik, étant numéro un mondial, ait reçu un traitement différent de celui des autres, de mon point de vue et de ma compréhension. Je crois vraiment au processus", a conclu l'Espagnol.

Un avenir déjà tranché ?

Egalement interrogé sur son propre avenir, Rafael Nadal assure qu'il profite de sa retraite et n'envisage pas, du moins pour le moment, un retour sur les terrains de tennis en tant qu'entraîneur, à l'image d'un Andy Murray avec Novak Djokovic. "Dans la vie, on ne peut jamais dire jamais. J'ai du mal à m'imaginer faire une chose pareille maintenant… Ce n'est pas mon heure. Je suis à un stade différent de ma vie et je ne me vois pas voyager avec un joueur maintenant."

"Je crois fermement qu'il connaîtra l'une des meilleures carrières de tous les temps"

Malgré des résultats compliqués depuis le début de la saison et une blessure qui pourrait l'empêcher de défendre son titre à Roland-Garros, Carlos Alcaraz a toujours la confiance de la légende de la terre battue qui croit très fort au potentiel de son cadet, malgré la forte pression autour de lui. "Nous subissons tous la pressin des médias et les attentes que les gens ont à notre égard, mais je pense qu'au final, nous sommes humains et nous savons gérer la pression (...) Je pense qu'il va très bien, qu'il mène une carrière incroyable et qu'il gagnera encore beaucoup s'il reste en bonne santé ; c'est le plus important. J'espère et je crois fermement qu'il connaîtra l'une des meilleures carrières de tous les temps."