Grâce à cette petite habitude toute bête, faire du sport est bien moins pénible

La pratique sportive est souvent une corvée pour beaucoup, cette option vous permettra de prendre plus de plaisir...

Faire du sport est un souhait pour de nombreuses personnes. Mais trouver le temps, les équipements parfois, et surtout la motivation, ne sont pas des choses aisées. Après une ou deux séances, l'abandon est malheureusement souvent choisi. Pourtant, il existe une solution toute simple qui permet de rendre l'exercice moins pénible et une étude le prouve.

Une nouvelle étude de l'Université de Jyväskylä révèle que la musique peut faciliter l'exercice, améliorer l'endurance et favoriser des habitudes de mouvement durables. La musique offre tout simplement un moyen simple et efficace de rester actif. Une autre étude, menée par le Centre d'excellence en musique, esprit, corps et cerveau (CoE MMBB), montre que la musique présente de réels bienfaits pour les sportifs. Elle détourne l'attention de l'inconfort physique, rendant l'exercice plus facile à intensité faible à modérée.

Si ce ne sont que des chiffres et qu'il faut prendre conscience que toutes les personnes sont différentes, la musique motivante peut réduire l'effort perçu jusqu'à 10%, permettant ainsi de maintenir une activité plus longtemps. La concentration et la maîtrise de soi permettent de détourner l'attention de la sensation de fatigue.

Par exemple, une musique avec un tempo plus ou moins rapide (120-140 BPM) est particulièrement efficace pour améliorer l'endurance dans les activités aérobiques et de musculation.

"La musique améliore également l'humeur et réduit l'anxiété, transformant une séance d'entraînement, autrefois une corvée, en une expérience agréable. Il a été démontré que la musique choisie par l'utilisateur, en particulier, améliore le plaisir ressenti pendant l'exercice", explique de son côté le chercheur Andrew Danso.

Associée à des activités accessibles pour quasiment tout le monde, comme la marche, la musique devient un outil simple et puissant pour stimuler le mouvement. "En recadrant l'exercice comme une expérience agréable plutôt qu'une obligation, nous pouvons susciter un changement de comportement durable et faire de l'activité physique quelque chose que les gens veulent vraiment faire", vient conclure Andrew Danso.