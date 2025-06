Ce joueur de foot en avait marre d'être riche, il a choisi le don total et la foi

Formé à Manchester United, il a décidé de tout plaquer à la fin de carrière pour se lancer dans la foi.

Un changement de vie radical ! Si beaucoup de sportifs de haut niveau tâtonnent pour se trouver une après-carrière, cet ancien footballeur n'a pas cherché longtemps et a pris une décision très forte, mettant de côté la richesse et la célébrité? caractéristiques des meilleurs joueurs de foot? pour se lancer dans la foi.

Son nom, Philip Mulryne. Le joueur, ancien milieu de terrain nord-irlandais, né en 1978, a été formé à Manchester United. S'il ne joue que cinq bouts de matchs en tout avec l'équipe première, dont une seule et unique apparition en Premier League, il réalise néanmoins une belle carrière avec Norwich City dès 1999, avec plus de 150 matchs et une grosse vingtaine de buts. Il participe même à la montée du club en Premier League en 2004. International nord-irlandais, il compte également 27 sélections et 3 buts entre 1997 et 2004.

A la fin de sa carrière, Philip Mulryne ne deviendra ni entraîneur, ni consultant à la télévision, ni star de téléréalité. Il décide de se lancer dans la religion après avoir ressenti un appel spirituel. "L'une des principales raisons pour laquelle j'ai décidé d'entrer dans la vie religieuse est le don total à Dieu à travers les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance", a-t-il expliqué. Il entre au séminaire en 2009, puis rejoint l'Ordre dominicain.

Après des années de formation, Philip Mulryne est ordonné prêtre en 2017, à Dublin, et officie auprès de la congrégation de l'église du prieuré St. Mary, dans la ville irlandaise de Cork. S'il n'a pas atteint les sommets des Mbappé, Messi, Vinicius, Ronaldo et autres Yamal, ce voeu de pauvreté lui a fait changer radicalement de vie, lui qui pointait tout de même à 600 000 euros l'année selon l'Irish Independant. Et il ne s'en porte pas plus mal.

"Nous avons une vie merveilleuse en tant que footballeurs et j'ai été très privilégié, mais j'ai trouvé avec tout ce qui l'entourait qu'au final, il y avait une sorte de vide. J'ai été assez choqué : pourquoi ne suis-je pas heureux alors que j'ai tout ce que veulent les jeunes hommes ?" s'est-il notamment interrogé dans le DailyMail.

La réponse est simple : "Je n'aimais pas tous les revers de la vie de footballeur, l'argent, les boîtes de nuit et l'attention des femmes", a-t-il aussi déclaré dans le Times. "Quand je suis arrivé à la trentaine, j'ai commencé à être vraiment insatisfait. J'aimais le jeu, les entraînements. Le mode de vie m'apportait du confort mais rien qui ne pouvait durer. J'achetais trois ou quatre voitures par an, parce que je m'ennuyais et j'en voulais toujours plus. Même chose pour les vêtements et les voitures."

En 2009, sa "décision radicale" est donc la bonne. "Cela m'a lancé dans un voyage visant à explorer à nouveau ma foi, la foi que j'avais en tant que jeune homme. J'ai pris la décision de rentrer à la maison pendant un an et c'est vraiment durant cette année-là que tout a basculé", a encore expliqué Philip Mulryne dans les médias, assurant aujourd'hui être "serein" dans cette nouvelle vie.