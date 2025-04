Contrôlé à la même substance que Sinner, il est suspendu 3 ans

Cet athlète a été contrôlé positif au clostebol, la même substance de Jannik Sinner.

Suspendu seulement 3 mois après un contrôle au clostebol, Jannik Sinner va faire son grand retour sur les terrains de tennis dans quelques jours, chez lui, à l'occasion du Masters 1000 de Rome. Un retour rapide et polémique car le numéro 1 mondial aurait pu et du pour certains, se faire suspendre pendant plusieurs mois et même années.

C'est d'ailleurs le cas en Espagne d'un double médaillé paralympique, Yassine Ouhdadi. Ce dernier a été contrôlé positif au clostebol lors d'un contrôle urinaire hors compétition le 28 juillet, avant les Jeux paralympiques de Paris dont il a été sacré sur 5000m, conservant son titre à Tokyo.

L'athlète a rapidement accepté la suspension de trois ans proposée par le Comité international paralympique après n'avoir "rien de solide sur quoi fonder sa défense" pour tenter de prouver une éventuelle contamination. Contacté par Marca, le champion paralympique n'a pas voulu s'exprimer sur cette affaire.

"On m'a conseillé d'accepter la sanction"

"Ce que je pensais au départ être une erreur s'est transformé en un cauchemar personnel et sportif" a-t-il toutefois lancé sur les réseaux avant de supprimer son post. "La substance Clostebol, un stéroïde anabolisant présent dans les crèmes cicatrisantes ophtalmologiques et gynécologiques, en était la cause (...) L'espoir de trouver la source de cette possible infection s'est transformé en une profonde impuissance et une profonde déception. La recherche de contacts quotidiens datant de sept ou huit mois rend cette hypothèse difficile (...) On m'a conseillé d'accepter l'amende, en bénéficiant d'une réduction de celle-ci, chose que j'ai dû accepter pour ne pas prolonger la procédure et commencer le plus tôt possible" a-t-il conclu.