Gaël Monfils a changé un aspect important de son jeu et ça fonctionne !

À l'approche de Roland-Garros, Gaël Monfils est très attendu, malgré un début de saison difficile.

Depuis sa première apparition en 2004 aux Internationaux de France de Roland-Garros, Gaël Monfils ne laisse pas indifférent. Showman et surtout excellent joueur, le Français électrifie la foule à chacun de ses passages. Et pour ce Roland-Garros 2025, l'attente sera de nouveau importante.

Mais depuis le début de la saison, le Français est un peu en délicatesse. Monfils a remporté son 13e titre en carrière lors du tournoi d'Auckland, où il s'est offert une belle quinzaine à l'Open d'Australie, mais depuis, pas de gros fait majeur à noter et quelques forfaits enregistrés, comme dernièrement à Madrid.

Malgré tout, Gaël Monfils, à 38 ans, n'est pas très loin du top 30. Et pour être encore à un tel niveau, le Français a décidé de procéder à un vrai changement dans son jeu. A commencer par le service, et notamment la deuxième balle.

Le Français était le seul joueur de très haut niveau à appliquer deux techniques différentes au service. En première balle, il utilisait un relais d'appuis, c'est-à-dire que sa jambe droite venait se rapprocher de sa jambe gauche en amont de l'impulsion. Mais en deuxième balle, les pieds restaient fixes avant de le propulser vers le haut.

En début d'année, il s'est mis à calquer la technique de sa seconde sur celle de sa première. "Parce que Mikael (son ancien entraineur Mikael Tillström dont il s'est séparé juste avant Roland-Garros 2025 - NDLR) me l'a demandé et que je lui fais confiance. Il sent ce qui est mieux, et je l'écoute", s'est-il justifié.

Et il y a quelques semaines, les statistiques donnaient raison au joueur. En 2024, il avait remporté 51,6% des points disputés derrière sa deuxième balle, sur dur. Un pourcentage tombé à 48,9% à Brisbane. Mais depuis, Monfils affiche une réussite de 53%

.

"Quand on procède à des ajustements techniques, tout est issu de discussions entre nous, et de feeling de son côté. Ces dernières saisons, il avait le sentiment qu'il pouvait très bien kicker sa deuxième balle avec la vieille technique ; récemment, elle avait perdu en efficacité. En pratiquant le relais d'appuis, il épargne de l'énergie et il trouve une meilleure zone pour sa frappe", a expliqué son coach dans des propos relayés par L'Equipe.