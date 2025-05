Charles Biètry : journaliste, proche du PSG, patron de beIN Sports... Qui est l'ancien journaliste sportif ?

Présent ce mardi 13 mai pour interroger Emmanuel Macron sur la question de la fin de vie, l'ancien journaliste a eu une carrière très riche.

Charles Biétry est une légende du journalisme et notamment pour les fans de sport et de nombreux membres de la profession. Atteint de la maladie de Charcot, il ne lui reste que "quelques mois à vivre". Alors que le suicide assisté n'est pas autorisé et qu'il interpellera Emmanuel Macron sur le sujet, l'ancien journaliste a déjà tout planifié en Suisse pour partir paisiblement.

Mais avant ce combat contre la maladie, Charles Biétry a eu une carrière très riche. Après avoir commencé à l'AFP dans les années 60 et 70 avec des couvertures marquantes comme la mort de 11 athlètes israéliens lors des Jeux Olympique 1972 (il devient le patron des sports de l'AFP par la suite), il intègre le service des sports de Canal + en 1984. Un moment de bascule pour le journaliste qui passera 14 ans dans le service en laissant une marque indélébile.

En 1993, il devient PDG d'Eurosport avant de devenir président du PSG en 1998 pour 6 mois en lieu et place de Michel Denisot. Dans les années 2000, il poursuit sa carrière de journaliste et intègre le service des sports de TF1 avant de diriger celui de France Télévisions. Son dernier fait d'armes est la prise en main de BeIN Sport en 2012. Il contribue grandement à son lancement et son développement réussi en France.