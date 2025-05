Léon Marchand prend une décision très forte sur son avenir, la Fédération réagit et "renouvelle sa confiance"

Le Français a décidé de mettre de côté un évènement très important dans les prochaines semaines.

Un an après son programme de folie et ses sacres aux Jeux olympiques de Paris 2024, Léon Marchand se fait discret, très discret même et a repris le chemin de l'entrainement aux Etats-Unis il y a quelques semaines après un passage de plusieurs mois en Australie. Très fatigué physiquement et émotionnellement, le Français aura de gros objectifs cette année avec les mondiaux en grand bassin cet été.

Mais si vous voulez voir le retour de Léon Marchand en France, il faudra attendre ! En effet, dans un communiqué publié ce jeudi 15 mai, la Fédération Française de natation a annoncé le retrait du multiple champion olympique des championnats de France de natation qui se déroulent en juin prochain, du 14 au 19 à Montpellier.

Epreuve de sélection pour les Championnats du monde programmés à Singapour du 27 juillet au 3 août 2025, le championnat de France était pourtant important. La Fédération indique que cette décision est toutefois exceptionnelle et propre à cette année post-olympique et ne sera pas reconduite. "Pour se qualifier aux Championnats du monde, Léon Marchand devra réaliser, au cours de la saison sportive 2024-2025, les temps exigés par les critères de sélection en bassin de 50 mètres" indique le communiqué, expliquant que la Fédération renouvelle toute sa confiance au nageur.