C'est le seul truc qui a fonctionné : je détestais faire de l'exercice – jusqu'à ce que je mette un vélo devant ma télé

La corvée du sport au quotidien (pour certains) pourrait être plus agréable avec cette méthode.

Le summer body ou le confort personnel, on s'est tous dit un matin, au début d'une nouvelle année : "cette fois c'est bon, je me mets au sport et je le fais vraiment". Mais lorsque le jour arrive, il ne fait pas beau... Vous avez mal au ventre ou à la tête... Du coup, ce sera demain ! Mais "demain", il y a une soirée avec des amis et il faut rentrer tôt, se préparer... Et puis les jours sont passés et vous n'avez toujours rien fait.

Il y a peut être une solution toute simple pour vous : faire du vélo devant sa télé. Cette option peut convenir à tout le monde. Ceux qui n'ont pas la motivation, mais également ceux qui ont des problèmes de santé provoquant quelques contraintes au quotidien. C'est le cas d'un jeune homme de 28 ans, interrogé par le journal britannique The Guardian récemment. Il a dévoilé sa méthode pour faire de l'exercice régulièrement sans se lasser.

Le témoignage de Rhys Thomas a été publié dans le Guardian. © Capture TheGuardian.com

Rhys Thomas était assez sportif auparavant. A 18 ans, il sera victime d'une commotion cérébrale au rugby, qui le mettra à l'écart du sport pendant un temps. Pendant près de dix ans, il va avoir du mal à faire de l'exercice régulièrement. "J'ai essayé de nombreuses activités, du CrossFit à la Zumba. Si certaines étaient plus agréables que d'autres, je n'avais pas trouvé le moyen de maintenir un programme régulier et discipliné sans que cela ne devienne une corvée", explique-t-il.

Travaillant à domicile, son risque de sédentarité était élevé. Rhys précise même même que son trajet du lit au bureau est de 15 pas seulement. Ce grand consommateur de sport à la télévision a donc bien été obligé de trouver une solution. Il s'est fixé une règle et une seule désormais : "si je veux regarder la télévision, je dois le faire assis sur mon vélo d'appartement (le seul exercice cardio que je supporte). Résultat ? Je fais du vélo environ six heures par semaine depuis des mois (...)", explique le quasi-trentenaire, indiquant qu'il le fait à raison de deux heures trois fois par semaine, s'accordant même une bière parfois pendant les mi-temps... sans alcool évidemment.

"Je brûle généralement environ 500 calories en deux heures", lance-t-il encore dans le journal anglais, assurant que s'occuper l'esprit pendant l'effort est le seul truc qui a fonctionné. "Cela m'a aidée à atteindre un niveau de forme physique (...) mais je profite aussi des bienfaits mentaux de la routine et des courbatures que je ressens après m'être donné un peu plus à fond", assure aussi Rhys, qui reconnaît que sa routine est parfois plus pénible que d'autres, comme quand "le match est particulièrement ennuyeux ou si le wifi devient instable". Mais son témoignage confirme tout de même une chose bien connue : faire du sport en l'associant à un truc qui nous plait, est clairement la bonne formule. Regarder un podcast, une série ou encore juste écouter de la musique et le temps passera plus vite.