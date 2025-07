Les États-Unis interdisent aux femmes transgenres de participer aux sports féminins aux Jeux olympiques

Nouveau coup de force de l'Amérique et notamment de Donald Trump.

C'est désormais officiel. Le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) interdira aux femmes transgenres de concourir dans les sports olympiques féminins, une décision qui fait suite à un décret signé en février par le président américain Donald Trump.

Une décision que dévoile le New York Times mardi 22 juillet. Ce dernier a rapporté que l'USOC a modifié sa "politique de sécurité des athlètes", un changement que l'organisation a reconnu mardi en réponse aux questions du journal.

"L'USOPC s'engage à protéger les opportunités des athlètes qui participent à des sports ", stipule désormais son règlement. "L'USOPC continuera de collaborer avec diverses parties prenantes ayant des responsabilités de surveillance, telles que le Comité international olympique, le Comité international paralympique et les fédérations nationales, pour garantir que les femmes bénéficient d'un environnement de compétition juste et sûr, conformément au décret 14201 et à la loi Ted Stevens sur les sports olympiques et amateurs". Vous l'aurez noté, il n'y a pas de référence explicite, mais le décret mentionné est bien celui de Trump.