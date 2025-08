Un procès pour viol réclamé contre Achraf Hakimi ? Le parquet s'est prononcé

La mise en accusation du joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été réclamée par le parquet de Nanterre. Le Marocain est soupçonné de viol sur une jeune femme, en 2023.

Achraf Hakimi dans la tourmente. Selon les informations du quotidien Le Parisien, le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du latéral droit du PSG devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour être jugé pour viol. Il revient désormais au juge d'instruction de confirmer ou non, les termes du réquisitoire définitif de l'accusation, signé en juillet.

Des accusations toujours contestées par la star du club parisien. "C'est la première fois que j'en parle publiquement avec quelqu'un. Depuis que c'est arrivé, je n'ai rien dit là-dessus. La vérité, c'est que, quand on a du succès et que les choses se passent bien, on devient une cible facile pour certaines personnes", confiait-il dans une interview diffusée sur la chaîne YouTube d'Anas Burkhash en janvier dernier.

"Ma cliente accueille cette nouvelle avec un immense soulagement"

Pour rappel, en mars 2023, Achraf Hakimi a été mise en cause par une jeune femme qui l'avait accusé de l'avoir violée le samedi précédent chez lui à Boulogne-Billancourt. Selon une source policière, cette jeune femme a indiqué avoir fait la connaissance d'Achraf Hakimi en janvier 2023 sur Instagram avant de se rendre chez lui le samedi. Elle affirme que le joueur l'aurait alors embrassée sur la bouche et sur les seins sans son consentement avant de la violer, selon les mots retranscrits par Libération à l'époque. Deux ans plus tard, l'affaire n'est toujours pas réglée pour le joueur parisien qui a lancé, de son côté, une procédure en justice pour tentative de racket à son encontre.

Toujours selon le joueur, cette affaire n'est que machination. Et cela lui a "appris qu'on ne peut pas se fier à beaucoup de personnes autour de soi". "Quand on a mis cette affaire dans les mains de la justice, on a vu que c'était juste une manière de faire du chantage contre moi (...) Ils voulaient me faire chanter et c'est pour ça qu'on a porté plainte. La justice a plutôt bien géré les choses, donc on est dans un processus qui se passe bien", expliquait-il, toujours en janvier 2023.

Force est de constater que la situation du Marocain ne s'arrange pas. En effet, les dernières réquisitions du parquet devant la cour criminelle semblent aller dans le sens de l'accusatrice, et non dans celui du joueur du Paris Saint-Germain. "Ma cliente accueille cette nouvelle avec un immense soulagement", glisse Me Rachel-Flore Pardo, avocate de la partie civile dans les colonnes du Parisien. L'avocate d'Achraf Hakimi, elle, n'a pas encore souhaité s'exprimer.