C'est une pratique courante chez les footballeurs, voici pourquoi il y a des trous derrière les chaussettes

De plus en plus de joueurs font des trous sur les chaussettes, voici pourquoi.

Sur les pelouses du monde entier, un détail intrigue de plus en plus les spectateurs. À l'instar de l'Anglais Jude Bellingham, de plus en plus de joueurs découpent de larges trous à l'arrière de leurs chaussettes. Une mode étrange ? Pas vraiment. Derrière ce geste se cache une explication très sérieuse, entre confort et performance.

Les chaussettes des joueurs professionnels sont conçues pour être extrêmement serrées afin d'épouser parfaitement le mollet et maintenir les protège-tibias. Mais cette compression peut devenir problématique. Après quatre-vingt-dix minutes de jeu ou plus, de changements de rythme et de contacts, la circulation sanguine est mise à rude épreuve. Résultat, certains ressentent une gêne, voire de petites douleurs musculaires. En pratiquant une entaille nette dans le tissu, les joueurs réduisent la pression sur les muscles du mollet et gagnent en souplesse.

Jude Bellingham n'est pas le seul adepte, on peut citer des dizaines et dizaines de joueurs. Le phénomène est devenu si courant que les équipementiers eux-mêmes envisagent désormais des modèles intégrant des zones d'aération ou des fibres plus souples à l'arrière de la jambe.

Pour les amateurs, inutile de se précipiter ciseaux en main, les contraintes physiques ne sont pas les mêmes que chez les professionnels, dont la musculature et l'intensité de jeu justifient ces ajustements. Mais ce petit détail illustre bien à quel point le football moderne se joue aussi dans les marges. Entre science du sport et astuces de terrain, même une paire de chaussettes peut devenir un instrument d'optimisation.