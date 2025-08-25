Les revenus d'Antoine Dupont ont été dévoilés, la somme est XXL

Dans une émission, un consultant proche du Stade Toulousain a révélé les revenus d'Antoine Dupont.

Dans l'émission Sud Radio Rugby, Philippe Spanghero, ancien joueur passé par Castelnaudary, Castres, Colomiers, Toulouse, Narbonne et Carcassonne, s'est penché sur les revenus générés par Antoine Dupont du côté de Toulouse. Le consultant explique que le capitaine du XV de France gagne bien plus avec ses revenus publicitaires que par rapport à son salaire au Stade Toulousain.

Par son niveau, il est l'un des meilleurs joueurs de la planète, mais grâce également à son titre de champion olympique en rugby à 7 lors des JO de Paris 2024, Antoine Dupont est une marque qui fait vendre. Mais contrairement aux salaires mirobolants du football, le demi de mêlée gagnerait "seulement" 600 000 euros annuel avec son contrat avec le Stade Toulousain.

Mais le total est beaucoup plus grand car son revenu annuel émargerait à hauteur de 3 millions d'euros annuel, une fois les contrats publicitaires pris en compte. "Vous avez le phénomène Dupont qui est un extraterrestre dans notre monde en termes de montants. On a déjà parlé de ça sans avoir les montants précis. On peut estimer que, dans les volumes de contrat et dans l'ampleur des plans médias autour de lui, Antoine Dupont émarge au minimum, et vraiment au bas mot, à plus de 2 millions d'euros de revenus publicitaires en plus de son salaire au club" explique le consultant dans des propos qui ne sont pas confirmés par l'intéressé lui même.

Le joueur du XV de France a également un vrai business familial autour de sa maison d'hôte qu'il met en location durant certaines périodes de l'année à Castelnau-Magnoac, il possède également des restaurants dont un ouvert récemment. S'il est difficile d'estimer des revenus venant de ces deux activités, l'empire d'Antoine Dupont est bien présent.