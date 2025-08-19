La grosse mise en garde de Xabi Alonso, Mbappé clairement visé

Alors que le Real débute sa saison en Liga ce mardi, le technicien espagnol a mis en garde ses joueurs.

Depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2025, Xabi Alonso n'a pas tardé à poser les bases d'une nouvelle ère, celle de l'effort collectif et de la discipline. L'entraîneur impose sans concession une philosophie claire, courir, presser, travailler… Et si ce n'est pas respecté, c'est le banc de touche.

Cette exigence s'applique à tous, quel que soit le statut du joueur. "Même Mbappé n'est pas à l'abri", avertit la presse espagnole. Chaque manquement à l'effort est sanctionné, avec une règle stricte, au bout de deux avertissement, c'est dehors. Un message sans équivoque, pas de superstar et aucun avantage. "Je sais une chose : si vous ne courrez pas et si vous ne travaillez pas dur, vous ne jouerez pas. Quel que soit votre nom."

Cette mise en garde vise ouvertement les figures offensives comme Mbappé ou Vinicius Jr, souvent épinglées pour leur faible implication défensive. L'international français, bien qu'il s'agit de la référence du projet madrilène, est ainsi rappelé à l'ordre : ses performances sans le pressing ne suffiront plus.

En conférence de presse avant la rencontre face à Osasuna, Xabi Alonso a martelé son message sans citer de joueurs en particulier même si on comprend entre les lignes que tout le monde est visé, surtout les atouts offensifs. "Quand on doit défendre on ne peut pas être loin les uns des autres : tout le monde doit avancer", a expliqué le technicien espagnol.

"On veut fonctionner comme une équipe. C'est très important d'être conscient de ça" a-t-il expliqué avant de lancer une promesse aux supporters, "je suis plus dans l'action que dans la parole". Réponse dans les prochaines semaines.