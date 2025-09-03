Voici pourquoi s'entraîner à 7h du matin est une excellente idée

Selon un expert, la pratique sportive tôt le matin est recommandée.

Oui, 6h ou 7h du matin, c'est vraiment tôt et quand on ouvre les yeux, on a plutôt envie de rester tranquille dans son lit à regarder la fenêtre tout en nous imaginant sur une île paradisiaque, loin des tracas du quotidien ou alors on préfère être sur son téléphone pour les plus connectés. Mais pour d'autres, 7h du matin, c'est déjà l'heure de se bouger et de façon très intense. Pour ceux qui font de l'exercice à ce moment, sachez que c'est une bonne chose selon cet expert.

En été, faire du sport tôt est même recommandé pour éviter la chaleur très intense, mais durant le reste de l'année, c'est aussi l'occasion de s'évader avant le réveil familial des enfants, le départ pour l'école et le travail... Álvaro Bustamante Sánchez, professeur à l'Université européenne et chercheur en physiologie et technologie appliquées au sport de haut niveau, encourage même cette pratique et on vous explique tout.

Bien qu'il existe encore un débat sur l'horaire idéal pour la pratique sportive, en général, "les dépenses métaboliques augmentent le matin". L'expert interrogé explique que l'activité physique implique un certain stress, ce qui active le système nerveux et libère des hormones et des neurotransmetteurs, comme les catécholamines. "Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, cela a un impact positif sur notre éveil et notre humeur pour le reste de la journée." Si, en plus "nous le faisons en nous exposant à la lumière naturelle, le corps reçoit tous les stimuli nécessaires, que nous avons développés au fil des millénaires et qui se produisent actuellement de manière plus dysfonctionnelle."

Mais attention, pour certains, faire de l'exercice à ce moment précis de la journée peut être délicat et pas recommandé. "Les personnes souffrant d'insomnie, de sommeil de mauvaise qualité ou habituées à s'entraîner le soir peuvent ressentir un effort plus important lors d'un entraînement matinal, car ce n'est pas leur horaire habituel, ce qui entraîne une certaine résistance et une mauvaise utilisation du temps d'entraînement. De plus, "la tension artérielle est généralement plus élevée le matin" comme l'explique l'expert, ce qui pourrait ne pas être aussi bénéfique pour les patients hypertendus. Alors avant de franchir le cap, pensez à bien écouter votre corps et ne pas perturber soudainement vos habitudes.