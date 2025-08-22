Légende du tennis, il s'éloigne définitivement des courts et se lance dans la pomme de terre

Loin du tennis, il devient l'égérie d'une marque de chips.

Ce n'est pas une plaisanterie. Vainqueur de Grand Chelem, champion olympique... Andy Murray est la retraite depuis quelques années, mais alors que le tennis n'était jamais vraiment loin et qu'il a même été entraîneur d'un certain Novak Djokovic il y a encore quelques mois, le Britannique s'est lancé dans une entreprise de pomme de terre en devenant un égérie d'une marque de chips.

Murray a signé un accord avec Albert Bartlett, une entreprise agricole écossaise de renom, pour être l'ambassadeur de sa nouvelle campagne publicitaire. L'objectif, comme l'explique la marque elle-même, est de promouvoir un mode de vie sain par le sport et une alimentation équilibrée.

Je suis ravi de m'associer à Albert Bartlett pour mettre en avant l'importance d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie actif auprès des communautés du Royaume-Uni ", a déclaré Murray après l'annonce de l'accord. " J'ai eu la chance, à mes débuts de joueur, d'avoir accès à l'équipement et aux installations nécessaires pour jouer et progresser, et, au fil de ma carrière, de bénéficier des meilleurs conseils en matière d'alimentation et d'entraînement." Une prise de position qui fait donc un peu sens pour le Britannique.