"Faire des abdos ne sert à rien" : voici "la seule façon de perdre la graisse du ventre" selon cette experte en métabolisme

Il faut faire des efforts pour se débarrasser de la petite couche de graisse abdominale, mais pas forcément ceux qu'on croit.

Attention aux idées reçues, surtout en période de rentrée : faire des centaines d'abdos ou courir jusqu'à l'épuisement ne sert à rien si votre objectif est de perdre du ventre. C'est ce qu'affirme la médecin et spécialiste en nutrition, Isabel Belaustegui, qui démonte point par point les idées reçues et met en avant une solution bien plus efficace selon elle.

"Faire des abdos ne sert pas à éliminer la graisse du ventre", tranche-t-elle tout simplement dans un article publié par le journal espagnol El Confidential cet été, balayant le mythe qui circule dans toutes les salles de sport et sur les réseaux sociaux avec cet esprit de compétition pour savoir qui en fait le plus.

Selon elle, le problème de la graisse abdominale n'est pas seulement esthétique. Cette dernière, tenace, est un signe clair que le corps fonctionne mal. "La graisse abdominale est particulièrement liée à un profil inflammatoire qui peut passer inaperçu, sans fièvre ni douleur, mais qui érode silencieusement les organes et les tissus", indique-t-elle.

Pour Isabel Belaustegui, la solution, est ailleurs : elle prône le concept de "flexibilité métabolique", déjà connu et documenté dans la littérature scientifique. Autrement dit, la manière dont notre corps adapte son utilisation des nutriments en fonction de ses besoins. Pour simplifier, il s'agit d'apprendre à son corps à consommer les bons "carburants" (glucoses, acides gras, etc.) selon les nécessités du moment. Une bonne flexibilité métabolique permet au corps de piocher dans les bonnes sources d'énergie (les corps cétoniques ou lipides) alors qu'à l'inverse, une rigidité métabolique favorisera l'accumulation de graisses.

Le vrai coupable si vous ne parvenez pas à perdre du ventre est donc votre métabolisme, qui est bloqué. Isabel Belaustegui explique que l'organisme n'arrive plus à passer efficacement de la combustion du glucose à celle des graisses. Le résultat est simple : du stockage, de l'inflammation et un risque accru de diabète ou de maladies cardiovasculaires.

Améliorer cette flexibilité passe par le développement de la masse musculaire, qui accumulera moins de graisse. Pour Isabel Belaustegui, la clé est donc la musculation. Oubliez les longues séances de cardio et la sueur. L'experte est catégorique : "le plus efficace pour brûler la graisse abdominale, c'est l'entraînement de force". Les squats, les tractions ou le soulevé activent des mécanismes hormonaux puissants. Avec ces exercices, "avec le même effort et le même temps, on obtient plus de résultats" selon cette dernière.

Et pour toutes celles et ceux qui se battent contre leurs kilos sans succès, l'experte se montre bienveillante. "Je trouve cruel de les accuser de ne pas vouloir perdre du poids. Beaucoup font énormément d'efforts, souffrent et, malgré cela, ne voient aucun résultat", selon elle. La persévérance est donc la clé.