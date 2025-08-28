Le vainqueur du Ballon d'or est officiellement désigné

En attendant la cérémonie officielle dans moins d'un mois, le Ballon d'or est en théorie connu.

Selon plusieurs sources et à quelques semaines de la cérémonie, les journalistes du monde entier ont terminé de voter pour élire officiellement le meilleur joueur de la saison passée, recevant le prestigieux trophée individuel du football, le Ballon d'or. D'après les informations de French footbal lweekly, le dépôt des bulletins de vote a été clôturé ce lundi 25 août et le Ballon d'or 2025 serait donc connu. Pour l'instant, seuls quelques privilégiés au sein de l'organisation de France Football, le magazine responsable de la remise des prix, ont connaissance du verdict comme toujours d'ailleurs.

Au total, cent journalistes ont participé au vote, chacun représentant un pays parmi les cent premiers du classement FIFA. Ces journalistes ont dressé une liste des dix meilleurs joueurs de la saison, prenant en compte les performances individuelles, les succès avec leur équipe, ainsi que leur style de jeu. Le verdict final sera révélé lors de la cérémonie traditionnelle du Ballon d'or le 22 septembre à Paris. À cette occasion, d'autres distinctions seront également décernées, notamment le Trophée Lev Yachine pour le meilleur gardien de but et le prix Raymond Kopa pour le meilleur jeune joueur.

Et comme cela est évoqué depuis plusieurs mois, les favoris de ce Ballon d'or sont les joueurs du Paris Saint-Germain, vainqueurs de la Ligue des champions, avec Ousmane Dembélé en chef de file sans oublier Hakimi ou encore Vitinha. Le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, même s'il n'a pas gagné la Ligue des champions, est l'un des grands favoris également par son aura déjà planétaire. Mais après le titre controversé de Rodri l'année dernière, tout est possible.

Le suspense reste donc entier pour savoir qui, parmi ces prétendants, sera couronné Ballon d'or 2025. Les rumeurs peuvent aller bon train, mais ce qui est certain, c'est que l'annonce du gagnant est toujours un moment très attendu malgré les nombreuses critiques des clubs comme le Real Madrid, déçu par le non Ballon d'or de Vinicius Jr l'année dernière.