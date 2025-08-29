Il reste 29 minutes sous l'eau sans respirer et n'a "rien" ressenti

Un Croate a battu un record du monde et a livré des explications déroutantes.

Une histoire incroyable et un nouveau record. Le Croate Vitomir Maricic a battu un record en restant en apnée pendant 29 minutes et 3 secondes, le corps soulevé par une paire de flotteurs utilisés par les enfants pour apprendre à nager, dans une piscine portable en juin dernier. Ce dernier a donné une interview pour Marca, évoquant ce record, tout en expliquant comment le cerveau fonctionne à ce moment.

"29 minutes ? C'est une période très courte, mais de bonnes choses se produisent pendant cette période. Comme un record Guinness. Chaque minute vaut la peine d'être appréciée. Comme disait mon grand-père : " Tu ne seras jamais plus jeune qu'aujourd'hui.' a-t-il lancé dans un premier temps. Afin de réussi le record, il consomme dans un premier temps de l'oxygène pur, pas de différence par rapport au reste selon le plongeur.

Sur ce qu'il a ressenti durant ce record, la réponse est surprenante, "rien." "Douleur ? Non, sachant que dans ce genre de tentative, que très peu de gens au monde peuvent tenter, on est toujours à la limite. Mais il s'agit de savoir gérer la situation, de se détendre et de respirer au bon rythme. On pense que le cerveau manque d'oxygène, mais c'est faux. La perte de conscience se produit précisément pour protéger le cerveau, et on entre dans un état de relaxation qui prend fin lorsque l'on sent l'air sur son visage."

Enfin, lorsqu'on lui pose la question sur les risques de ce sport, sa réponse est assez étonnante également avec une grande décontraction. "Je pense que c'est un sport relativement sûr. On laisse peu de place à l'improvisation. Et même si, en milieu aquatique, une erreur peut être fatale, c'est un sport où tout est extrêmement sûr. En piscine, les changements de pression ne posent pas de problèmes, mais c'est beaucoup plus difficile et stressant d'un point de vue physique et neurologique, car on atteint toujours ses limites."