Terminé la marche et la course : c'est l'activité la plus recommandée par Harvard pour garder la forme à partir de 60 ans

Cette activité physique a des bienfaits insoupçonnés et très importants.

Envie d'un petit peu de nouveauté dans votre activité physique ? Selon la très sérieuse Harvard Medical School, pour rester en forme après 60 ans, la meilleure activité n'est ni la marche ni le jogging, mais un sport bien particulier… Selon l'étude, ce type de discipline renforce l'équilibre, améliore la conscience corporelle et travaille la posture en douceur. Pas de gestes violents, pas d'impacts traumatisants pour votre corps, ce sport est en somme parfait pour les seniors. Ou plutôt ces sports.

Les arts martiaux doux permettent en effet des mouvements fluides qui tonifient le corps, stimulent l'esprit et réduisent le risque de chute, l'ennemi numéro un après 60 ans. On est donc loin des clichés des arts martiaux que l'on peut voir dans les films d'action. Ici, on parle de tai chi, aïkido ou encore Wing Chun, des disciplines qui surpasseraient tout ce que vous avez pu lire.

Dans le détail, le tai-chi est souvent décrit comme une danse lente avec soi-même. Ses mouvements fluides et gracieux, associés à une respiration profonde, améliorent la circulation et réduisent le stress. Il permet, selon une étude, de réduire également 45% des chutes chez les personnes âgées.

L'aïkido de son côté est un art martial qui privilégie le mouvement avec l'énergie de l'adversaire plutôt que la force pour la force. Cette philosophie favorise la fluidité des mouvements, préservant la mobilité et limitant les tensions. Enfin, le Wing Chun se concentre sur des mouvements courts et efficaces, sans sauts risqués, ce qui en fait un choix idéal pour les seniors en quête de vigueur sans danger. Des recherches menées par le Dr Peter M. Wayne de la Harvard Medical School sur le tai-chi montrent que ce sport améliore la complexité physiologique du corps.

Faut-il tout de même oublier la marche ? Non. Pratiquée à bon rythme, elle stimule le cœur, fait fondre le stress et garde le moral au beau fixe. Pour le renforcement musculaire, même léger, il est indispensable. Haltères, élastiques ou exercices au poids du corps maintiennent muscles et os solides, et réduisent le risque de perte d'autonomie.

Le vrai secret est peut être la combinaison : cours d'arts martiaux doux pour l'équilibre et la souplesse, de la marche rapide pour l'endurance, un peu de renforcement pour la force.