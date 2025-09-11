Un oiseau protégé pond un œuf sur la ligne médiane, le stade ferme pendant un mois

Scène cocasse sur un terrain de foot lorsqu'un oiseau rare a décidé de pondre un oeuf en plein milieu du terrain.

Un week-end pas comme les autres. Au complexe sportif régional de Jerrabomberra, juste à côté de Canberra, en Australie, le coup d'envoi d'une rencontre a été reporté pour un motif pour le moins... Naturel ! Un oiseau, une tarambola (pluvier), espèce d'oiseau protégée, a choisi la ligne médiane du terrain synthétique pour y pondre un œuf bien visible.

A la suite de l'improbable évènement, la décision a été prise rapidement de fermer l'enceinte sportive pendant un mois. Ce qui n'a pas été sans conséquences. Le complexe, quasiment neuf, est l'un des meilleurs de la région de Canberra. Il accueille le club de football féminin BellaMonaro, qui évoluait l'année passée dans la très exigeante National Premier League Girls (NPLG), l'équivalent de la D2 australienne. En mars 2024, il avait servi de camp de base à l'équipe nationale libanaise de football, venue affronter les Socceroos pour les qualifications du Mondial 2026.

Comment un oeuf a-t-il bloquer un tel complexe ? Le Service national des parcs et de la faune de Nouvelle Galles du Sud (NPWS) a formellement déconseillé de déplacer le précieux œuf. Ce dernier a besoin d'un nid fragile dont le déplacement sans précaution pourrait compromettre la couvée. D'où la décision de maintenir le terrain hors d'usage au moins jusqu'à l'éclosion, voire plus longtemps si les oiseaux ne suivent pas le nid qui a été déplacé.

"Le NPWS nous a accordé un permis pour déplacer le nid sur de petites distances progressives en veillant à ce que les parents suivent leur couvée ", a déclaré un porte-parole de l'autorité régionale de Queanbeyan-Palerang. Sauf que voilà : malgré tout le protocole mis en place, une nouvelle scène improbable s'est produite lorsque finalement deux autres œufs ont été repérés, compliquant encore un peu plus la donne. Les organisateurs se sont toutefois montrés confiants : si tout se passe comme prévu, les compétitions programmées ces prochains jours ne seront pas affectées.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette espèce protégée, les pluviers ont un tempérament redoutable lorsqu'il s'agit de protéger leurs œufs. Dès que leur progéniture est en danger, ils n'hésitent pas à piquer les intrus, battre des ailes en furie ou émettre des cris perçants pour défendre leur nid à tout prix.

Face à de telles menaces, relocaliser les matchs et entraînements sur un autre terrain est apparue comme une sage décision, saluée par les clubs locaux, qui ont fait preuve de solidarité face à cette situation exceptionnelle. Traditionnellement, les tarambolas peuvent être trouvés dans toute l'Australie et se rassemblent généralement dans de grandes zones herbeuses, en particulier près des lacs ou d'autres plans d'eau. Cette fois ils ont préféré le gazon et le ballon rond.